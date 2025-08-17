Paolini derrota a Kudermetova y jugará la final de Cincinnati con Swiatek

La tenista italiana Jasmine Paolini derrotó este domingo a la rusa Veronika Kudermetova por 6-3, 6(2)-7 y 6-3 y disputará la final del WTA 1.000 de Cincinnati contra la polaca Iga Swiatek.

Paolini (9 del mundo) necesitó de dos horas y 20 minutos para ganar a Kudermetova, número 36 del mundo.

La italiana tuvo la clasificación en sus manos en la segunda manga con 5-4 a favor y sirviendo, pero la rusa logró recuperar el 'break' y llevó el partido a un tercer set.

Antes de la semifinal de Paolini, Swiatek (3 del mundo) se había deshecho de la kazaja Elena Rybakina (número 10) por 7-5 y 6-3 en una hora y 38 minutos.

Será el sexto enfrentamiento

Swiatek y Paolini se han enfrentado cinco veces en el circuito, con pleno de victorias para la polaca. La última en junio, en las semifinales del WTA 500 de Bad Homburg.

Para la polaca será su final número 13 en un WTA 1.000, mientras que para la italiana será la tercera. Swiatek ha ganado 10 de esas finales, y Paolini se impuso en las dos que disputó. EFE