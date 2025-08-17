×
Paolini derrota a Kudermetova y jugará la final de Cincinnati con Swiatek

La tenista italiana derrotó este domingo a la rusa Veronika Kudermetova y disputará la final del WTA 1.000 de Cincinnati contra la polaca

    Paolini derrota a Kudermetova y jugará la final de Cincinnati con Swiatek
    Jasmine Paolini (FUENTE EXTERNA)

    La tenista italiana Jasmine Paolini derrotó este domingo a la rusa Veronika Kudermetova por 6-3, 6(2)-7 y 6-3 y disputará la final del WTA 1.000 de Cincinnati contra la polaca Iga Swiatek.

    Paolini (9 del mundo) necesitó de dos horas y 20 minutos para ganar a Kudermetova, número 36 del mundo.

    La italiana tuvo la clasificación en sus manos en la segunda manga con 5-4 a favor y sirviendo, pero la rusa logró recuperar el 'break' y llevó el partido a un tercer set.

    Antes de la semifinal de Paolini, Swiatek (3 del mundo) se había deshecho de la kazaja Elena Rybakina (número 10) por 7-5 y 6-3 en una hora y 38 minutos.

    Será el sexto enfrentamiento

    Swiatek y Paolini se han enfrentado cinco veces en el circuito, con pleno de victorias para la polaca. La última en junio, en las semifinales del WTA 500 de Bad Homburg.

    • Para la polaca será su final número 13 en un WTA 1.000, mientras que para la italiana será la tercera. Swiatek ha ganado 10 de esas finales, y Paolini se impuso en las dos que disputó. EFE
