Deportistas solicitan a Canadá que cancele la eliminatoria de la Copa Davis contra Israel

Más de 400 personalidades canadienses del deporte solicitaron este lunes que el país cancele la eliminatoria de tenis de la Copa Davis que tiene que jugar contra Israel en septiembre por "el genocidio" en la Franja de Gaza.

Entre los firmantes de la petición está el corredor olímpico de fondo Mohammed Ahmed, ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la prueba de 5.000 metros, y dos integrantes del equipo femenino de fútbol de Palestina que residen en Canadá.

Otros nombres que apoyan la petición son los intelectuales Naomi Klein y Avi Lewis, así como periodistas deportivos, entrenadores, atletas y académicos, además de tres relatores especiales de las Naciones Unidas.

Los firmantes solicitan al Gobierno y la federación canadiense de tenis la cancelación de la eliminatoria que se disputará los días 12 y 13 de septiembre en la localidad canadiense de Halifax.

La carta señala que ante "el genocidio en marcha en Gaza", es "intolerable" que se permita que la eliminatoria se celebre, por lo que se solicita que el Gobierno canadiense tome medidas para evitar que los atletas del país compitan contra los de Israel en competiciones deportivas internacionales.

Añade que aunque la federación canadiense de tenis ha defendido que la eliminatoria es solo un evento deportivo, la misiva indica que Canadá debería "rechazar legitimar los crímenes de Israel" y comparó la medida con las sanciones deportivas contra los atletas del régimen del apartheid sudafricano.

"El deporte es un espacio importante para la construcción del sentimiento nacional. Por ello, tanto en el pasado como en la actualidad, ha desempeñado un papel esencial tanto en la promoción de sentimientos nacionales ligados al genocidio como en la generación de un sentimiento nacional necesario para desmantelar Estados de apartheid", señaló la petición.

"Mientras Israel continúa su genocidio en la Franja de Gaza y fomenta la violencia de los colonos en Cisjordania, las sanciones deportivas contra esa nación constituyen una herramienta fundamental para mostrar la desaprobación constante de Canadá frente a las acciones israelíes", concluyó la misiva.