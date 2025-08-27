×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Abierto de Estados Unidos
Abierto de Estados Unidos

Medvedev, multado con 42,500 dólares por su conducta en el Abierto de Estados Unidos

Fue penalizado por su comportamiento durante su partido de primera ronda ante Benjamin Bonzi

    Expandir imagen
    Medvedev, multado con 42,500 dólares por su conducta en el Abierto de Estados Unidos
    Daniil Medvedev de Rusia en acción contra Arthur Fils de Francia durante los cuartos de final masculinos del torneo de tenis BNP Paribas Open. (AP)

    El tenista ruso Daniil Medvedev recibió este miércoles una multa de 42.500 dólares por su comportamiento durante su partido de primera ronda en el Abierto de Estados Unidos, en el que cayó eliminado a manos del francés Benjamin Bonzi.

    Medvedev, exnúmero 1 del mundo y campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021, fue sancionado con 30.000 dólares por conducta antideportiva y con otros 12.500 por destrozar la raqueta, según informó The Athletic.

    La multa representa casi el 40 % del premio de 110.000 dólares que le corresponde por haber disputado la primera ronda.

    Todo ocurrió este domingo, cuando la entrada por error de un fotógrafo en la pista, antes de que el partido hubiera terminado, provocó una polémica decisión arbitral muy protestada por Medvedev, sumiendo el encuentro en un absoluto caos.

    RELACIONADAS

    Medvedev se encaró con el juez de silla e incendió la grada con aspavientos. Los abucheos del público, provocados por el ruso, impidieron a Bonzi, que servía con bola de partido, jugar durante más de seis minutos.

    Al finalizar el partido y descompuesto tras la derrota, Medvedev destrozó su raqueta a golpes, sentado en su banco, sin salir de la pista.

    "Voy a recibir una multa grande", aseguró Medvedev en una rueda de prensa después del partido. "A tipos como yo nos multan mucho más que a otros", añadió.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 