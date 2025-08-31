Alcaraz y Djokovic avanzan con desempeño distinto a cuartos de final del US Open

Carlos Alcaraz devuelve una pelota durante su partido del domingo en el Abierto de los Estados Unidos. ( EFE )

El serbio Novak Djokovic derrotó este domingo al alemán Jan-Lennard Struff y avanzó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, pese a los problemas físicos que le obligaron a recibir asistencia del fisioterapeuta en dos ocasiones.

Djokovic, ganador de 24 'Grand Slam' y actual número 7 del mundo, se deshizo de Struff (número 144) por 6-3, 6-3 y 6-2 en una hora y 49 minutos. En cuartos de final, el serbio se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz, 4 del mundo.

Antes, a golpe de swing, Carlos Alcaraz celebró el domingo otra inapelable victoria para acceder a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, antes de la entrada en escena de Novak Djokovic y Aryna Sabalenka.

En una calurosa tarde neoyorquina, Alcaraz se arremangó durante más de dos horas para derribar al potente sacador francés Arthur Rinderknech por 7-6 (7/3), 6-3 y 6-4.

Rinderknech, número 82 de la ATP, plantó una meritoria batalla al prodigio español en su debut en unos octavos de Grand Slam a los 30 años.

Alcaraz no logró romperle el servicio en el primer set, que se adjudicó en el tiebreak, y después le bastó con un break en cada parcial para solventar el trámite.

Fue una jornada de tenis más pragmático que brillante para Alcaraz, que aún así obsequió al público con varios trucos de magia como un asombroso golpe por detrás de la espalda. Su siguiente rival será el checo Jiri Lehecka, vigésimo primero de la ATP, que derrotó antes al veterano jugador francés Adrian Mannarino por 7-6 (7/4), 6-4, 2-6 y 6-2.

Nole pasó como un rodillo

El rival de Djokovic este domingo, Struff, había llegado a octavos de Nueva York por primera vez en su carrera proveniente de las rondas de clasificación previas.

Struff llegaba lanzado tras tumbar al danés Holger Rune (número 11) y al estadounidense Frances Tiafoe (número 17) en segunda y tercera ronda, pero Djokovic, con el que había perdido sus siete duelos previos, volvió a ser demasiado para el alemán.

El estado físico de Djokovic, sin embargo, despertó preocupación después de que el serbio solicitara asistencia del fisioterapeuta por molestias en el cuello y el hombro, y más tarde también en el brazo.

Esas molestias físicas no supusieron un problema para Djokovic a la hora de resolver el partido. El serbio se puso 4-0 en el primer set, que se terminó llevando por 6-3; repitiendo resultado en el segundo set, en el que se apuntó los últimos cuatro juegos.

Djokovic ganó siete juegos seguidos entre los últimos cuatro del segundo cuarto y los tres primeros del tercero. El serbio conservó la ventaja de ese 3-0 inicial para cerrar el set 6-2.

El serbio valoró en declaraciones a pie de pista su efectividad al servicio esta noche: un 65 % de primeros saques y un 79 % de puntos ganados con ese golpe.

"Eso me hace la vida más fácil en la pista. Quizás no necesito esforzarme de más o trabajar innecesariamente más de lo que debo. Así que trato de utilizar el cuadro de saque con la mayor precisión y eficacia posible", dijo.

Dos veteranos

Entre Djokovic (38 años) y Struff (35), protagonizaron la eliminatoria de octavos de final con mayor edad combinada en la historia del Abierto de Estados Unidos.

Fue la victoria número 94 de Djokovic en Flushing Meadows, en sus 19 participaciones. Solo Jimmy Connors, con 98, tiene más.

El serbio también habló sobre lo que significa jugar una noche más en el Arthur Ashe Stadium: "No sé cuántas más oportunidades voy a tener, así que, obviamente, cada una es muy especial".

Djokovic va en busca de su 'Grand Slam' número 25 para convertirse en el tenista con más 'grandes' de la historia, un honor que ahora comparte con la australiana Margaret Court.