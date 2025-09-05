Anisimova doblega a Naomi Osaka y disputará la final de Nueva York con Sabalenka
Tuvo que remontar para imponerse y jugar el partido por la final el sábado
La estadounidense Amanda Anisimova ganó en la madrugada de este viernes a la japonesa Naomi Osaka y se medirá a la bielorrusa Aryna Sabalenka por el título del Abierto de Estados Unidos.
Anisimova (9 del mundo) derrotó a Osaka (número 24) por 6(4)-7, 7-6(3) y 6-3 en 2 horas y 56 minutos. Para Anisimova, será la segunda final de 'Grand Slam' consecutiva tras la perdida hace casi dos meses en Wimbledon.
Anisimova, cabeza de serie número 8, remontó para derrotar a la japonesa Naomi Osaka por 6-7(4), 7-6(3), 6-3 el jueves por la noche, alcanzando así su primera final del Abierto de Estados Unidos y su segundo partido por el título de Grand Slam del verano.
Anisimova tuvo un tie-break complicado en el primer set y luego remontó para equilibrar la balanza al ganar el segundo tie-break. Osaka se puso 6-5 arriba en el segundo set, pero no pudo contrarrestar a la contundente Anisimova, que mejoró significativamente su juego en el tie-break.
Cuando Osaka envió una derecha a la red en el cuarto juego del tercer set, Anisimova consiguió el quiebre decisivo. Esa fue la diferencia, mientras la estadounidense corría hacia la meta y se dirigía a la final.
En la final individual femenina del sábado, Anisimova se enfrentará a la primera cabeza de serie, Aryna Sabalenka, la campeona defensora que anteriormente derrotó a la estadounidense Jessica Pegula.