Anisimova doblega a Naomi Osaka y disputará la final de Nueva York con Sabalenka

Amanda Anisimova, de EE. UU., reacciona tras ganar un punto de partido contra Naomi Osaka, de Japón, durante las semifinales individuales femeninas del Abierto de Estados Unidos, disputado en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., el 4 de septiembre de 2025. El Abierto de Estados Unidos se disputa del 24 de agosto al 7 de septiembre. ( EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH )

La estadounidense Amanda Anisimova ganó en la madrugada de este viernes a la japonesa Naomi Osaka y se medirá a la bielorrusa Aryna Sabalenka por el título del Abierto de Estados Unidos.

Anisimova (9 del mundo) derrotó a Osaka (número 24) por 6(4)-7, 7-6(3) y 6-3 en 2 horas y 56 minutos. Para Anisimova, será la segunda final de 'Grand Slam' consecutiva tras la perdida hace casi dos meses en Wimbledon.

Anisimova, cabeza de serie número 8, remontó para derrotar a la japonesa Naomi Osaka por 6-7(4), 7-6(3), 6-3 el jueves por la noche, alcanzando así su primera final del Abierto de Estados Unidos y su segundo partido por el título de Grand Slam del verano.

Anisimova tuvo un tie-break complicado en el primer set y luego remontó para equilibrar la balanza al ganar el segundo tie-break. Osaka se puso 6-5 arriba en el segundo set, pero no pudo contrarrestar a la contundente Anisimova, que mejoró significativamente su juego en el tie-break.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/05/amanda-anisimova-l-of-the-usa-embraces-naomi-osaka-r-of-japan-after-winning-match-point-during-the-womens-singles-semifinals-during-the-us-open-tennis-championshipsefe-epa-cristobal-herrera-ulashkevich-1e503ecd.jpg Amanda Anisimova (izq.), de Estados Unidos, abraza a Naomi Osaka (der.), de Japón, tras ganar un punto de partido en las semifinales individuales femeninas del Abierto de Estados Unidos, disputado en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., el 4 de septiembre de 2025. El Abierto de Estados Unidos se disputa del 24 de agosto al 7 de septiembre. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Cuando Osaka envió una derecha a la red en el cuarto juego del tercer set, Anisimova consiguió el quiebre decisivo. Esa fue la diferencia, mientras la estadounidense corría hacia la meta y se dirigía a la final.

En la final individual femenina del sábado, Anisimova se enfrentará a la primera cabeza de serie, Aryna Sabalenka, la campeona defensora que anteriormente derrotó a la estadounidense Jessica Pegula.