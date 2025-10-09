Sabalenka sigue invicta en Wuhan; Iga Swiatek llega a 125 victorias en los torneos WTA 1000

Iga Swiatek de Polonia en acción contra Emma Navarro de los Estados Unidos durante un partido de octavos de final femenino en el torneo de tenis Abierto de China en Pekín, China, el 1 de octubre de 2025. ( EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES )

La bielorrusa Aryna Sabalenka, vigente campeona y tres veces reina de la competición, engrandeció sus registros en Wuham al imponerse a la rusa Liudmila Samsonova y situarse en los cuartos de final del torneo, en el que se mantiene la polaca Iga Swiatek, que sumó su victoria 125 en los WTA 1.000 al superar a la suiza Belinda Bencic.

Sabalenka, poseedora de veintiún títulos, tres este año, necesitó una hora y cuarto para batir a Liudmila Samsonova. Ganadora en 2018, 2019 y 2024, la número uno del mundo acumula diecinueve victorias y ninguna derrota en Wuham.

Lleva ocho choques superados consecutivamente Sabalenka, que se medirá a Rybakina en cuartos de final. La kazaja, que juega este torneo por segunda vez después de los cuartos de final que logró en 2019, batió a la checa Linda Noskova por 6-3 y 6-4.

Rybakina y la italiana Jasmine Paolini pujan por las Finales WTA de Riad. Hay dos vacantes. La kazaja es novena y la transalpina octava.

En la lucha está también Jessica Pegula, séptima, que dio un paso de gigante y se distanció de las dos al vencer a la rusa Ekaterina Alexandrova por 7-5, 3-6 y 6-3.

La norteamericana jugará en cuartos contra la checa Katerina Siniakova, que superó a la estadounidense Iva Jovic por 7-5 y 6-3.

Swiatek en 125

Por el otro lado del cuadro, la polaca Iga Swiatek, segunda favorita, batió a la suiza Belinda Bencic por 7-6 (2) y 6-4. Debutante en esta competición, logró su victoria 125 en un WTA 1.000 y este viernes, ante Paolini, que remontó a la danesa Clara Tauson por 3-6, 6-1, 3-1 y retirada, disputará su vigésimo quinto partido de cuartos de final en un torneo de este nivel.

La estadounidense Coco Gauff ganó a la local Zhang Shuai por 6-3 y 6-2 en el choque que cerró la jornada en una hora.

A sus 21 años, la norteamericana se aseguró sus segundos cuartos de final seguidos en Wuhan y se enfrentará a la alemana Laura Siegemund, la más veterana del cuadro, que avanzó gracias a su victoria sobre la polaca Magdalena Frech por 6-4 y 7-6 (2).