×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Casper Ruud
Casper Ruud

Casper Ruud conquista Estocolmo y acelera hacia Turín

Es el decimocuarto título de su carrera y el segundo de 2025, luego de vencer a Ugo Humbert

    Expandir imagen
    Casper Ruud conquista Estocolmo y acelera hacia Turín
    El noruego Casper Ruud gana la final de individuales contra el francés Ugo Humbert en el torneo de tenis BNP Paribas Nordic Open de Estocolmo (Suecia) el 19 de octubre de 2025. (EFE/EPA/NILS PETTER NILSSON)

    El noruego Casper Ruud consiguió en el torneo de Estocolmo el decimocuarto título de su carrera, el segundo de 2025, al vencer en la final al francés Ugo Humbert por 6-2 y 6-3.

    El noruego, que añadió a su historial su segundo trofeo en una superficie que no es arcilla y el primero en pista cubierta, terminará la semana como décimo jugador del mundo, a 745 puntos del octavo, el italiano Lorenzo Musetti.

    El jugador de Oslo aún apunta hacia las Finales ATP por cuarta vez en su carrera.

    El primer noruego en ganar en Estocolmo dominó la final, que cerró en solo 68 minutos con diecinueve golpes ganadores y solo dos errores no forzados para dejar los cara a cara con Humbert en tres victorias para cada jugador.

    Ruud se reencontró con el éxito y sumó una nueva corona en 2025, la primera desde que ganó en el Masters 1.000 de Madrid el pasado mes de mayo.

    El francés, que aspiraba a su séptimo título ATP y que logró el pase a la final por el abandono del danés Holger Rune, lesionado en un tendón de Aquiles, asciende hasta el vigésimo cuarto lugar del ránking ATP.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 