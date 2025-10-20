Alcarzaz, Zverev y Musetti, confirmados para la Final a 8 de la Copa Davis

El español Carlos Alcaraz, el ruso Alexander Zverev y el italiano Lorenzo Musetti, entre otras estrellas, representarán a sus respectivos países en la Final a 8 de la Copa Davis de tenis 2025, que se disputará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia (Italia).

Varias serán las estrellas que formarán parte de las ocho naciones participantes -Francia, Bélgica, Italia, Austria, España, República Checa, Argentina y Alemania- entre ellas, el número uno del ránking mundial, el murciano Alcaraz, tal y como informó este lunes la organización a través de un comunicado, en el que además reveló los tenistas de los distintos equipos nacionales.

El equipo español, capitaneado por David Ferrer, estará formado, además de por Alcaraz, por Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

Su rival en primera ronda, República Checa, acudirá a la cita con un equipo compuesto por los tenistas dentro del top-20 mundial Jiri Lehecka (17) y Jakub Mensik (19), Tomas Machac, Vit Kopriva y Adam Pavlasek, convocados por el capitán, Tomas Berdych.

La anfitriona Italia contará en la lista del capitán Felipe Volandri con Musetti, número ocho del mundo, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

Su rival en cuartos de final, Austria, con Jürgen Melzer a los mandos, llevará a los tenistas Filip Misolic, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler y Alexander Erler.

Por otro lado, el capitán de Alemania, Michael Kohlmann, dio a conocer la lista liderada por Zverev, número tres del mundo, que estará acompañado por Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz y Tim Puetz.



Enfrente estará Argentina, única selección no europea clasificada para esta final a 8, que contará con Francisco Cerúndolo, número 21 de la ATP, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y la pareja en dobles de Horacio Zeballos y Andrés Molteni, según anunció el capitán de 'Los Halcones', Javier Frana.



Asimismo, Francia abrirá el primero de los duelos de cuartos, ante Bélgica, con un equipo conformado por Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert, capitaneados por Paul-Henri Mathieu.



Por su parte, Bélgica, con Steve Darcis al mando, formará con Zizou Bergs, Raphael Collignon, Sander Gille y Joran Vliegen.

Inicio de la competencia

El primer enfrentamiento del torneo será el Francia-Bélgica del martes 18 de noviembre. El miércoles 19 tendrá lugar en Bolonia el Italia-Austria, mientras que, el jueves 20, se disputarán las dos series restantes del torneo: España-República Checa y Argentina-Alemania.



La primera semifinal se disputará el viernes 21 entre el ganador del Francia-Bélgica y del Italia-Austria. La otra, el sábado 22 entre los vencedores del España-República Checa y del Argentina-Alemania.



Los ganadores de ambos de ambos enfrentamientos se citarán en la gran final del torneo, prevista el domingo 23 de noviembre.