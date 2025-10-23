Serena Williams prevé un importante progreso del tenis en los próximos 20 años por la IA

La tenista estadounidense Serena Williams asiste a una recepción en Oviedo, donde el viernes recogerá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025. ( EFE/PACO PAREDES )

La deportista estadounidense Serena Williams ha asegurado este jueves en Oviedo (España), donde mañana viernes recogerá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, que el tenis "va a progresar muchísimo" en los próximos 20 años por la influencia que supondrá la aplicación de la inteligencia artificial (IA).

La IA "va a detectar errores" y el juego "va a cambiar" para ser "más técnico", ha dicho la norteamericana, quien prevé "momentos emocionantes" y pronostica "más presencia de la tecnología".

Williams ha participado esta tarde en un encuentro con el público, al que han asistido 2.000 personas, mayoritariamente escolares, conducido por los exdeportistas Feliciano López y Theresa Zabell, ambos miembros del jurado que le otorgó el galardón, que además de sus propias preguntas han dado paso a varias formuladas por los asistentes.

Apuesta por la tecnología

En el coloquio, la ganadora de 23 Grand Slam individuales ha recomendado invertir en tecnología -"En "Apple, Amazon, ChatGPT. No estoy bromeando, es una respuesta muy triste, pero es la verdad. Lo siento", ha dicho-, a la vez que ha incidido en su apuesta por respaldar proyectos emprendedores, sobre todo en este sector.

La cuádruple medallista olímpica ha explicado que lo hizo en empresas nuevas tras conocer que menos del 2 % de las inversiones tecnológicas corresponden a "mujeres de color", algo que le animó a intentar cambiar el perfil en este tipo de emprendimiento.

A la extenista norteamericana le gusta invertir en empresas que tienen grandes retorno", pero que también atienden otros aspectos, como el medio ambiente.

Para la jugadora, retirada en el año 2022, "el talento en sí nunca es suficiente" para alcanzar grandes logros, que en su carrera ha logrado tras superar la "debilidad" que le suponía su "odio a perder".

En una ocasión, tras perder en París, estaba "inconsolable", ha recordado Williams, quien ha revelado que no le gustó al verse tan enfadada: "Fue una lección muy importante; esa pérdida me ayudó a ser mejor jugadora".

La maternidad, el mejor momento

Convertirse en madre fue el "mejor momento" de la vida de la tenista estadounidense, a quien resultó difícil competir después porque siempre quería estar con su hija, y no quería separarse de la niña, que "hoy está aquí".

"No pude separar ser madre y atleta; no me arrepiento de haber dedicado ese tiempo a mis hijas porque nuestros hijos son nuestras mejores medallas", ha expresado.

Al margen de sus éxitos, la ganadora del Princesa de los Deportes 2025 ha destacado la importancia de luchar para superar los momentos bajos y la apuesta por "mantenerse humildes", algo que le gusta que sus hijas lo vean.

Serena Williams ha revelado tener una conexión "muy especial" con España por sus estancias en Madrid, donde la gustaba dar un paseo; en Mallorca, un lugar "hermosísimo" en el que lo pasó "en grande", y ahora en Asturias, donde ayer ya disfrutó una cena "fantástica".

Williams ha sido despedida con una gran ovación en el Palacio de Congresos de Oviedo, donde Zabell la ha definido como "la mujer que ha cambiado para siempre el deporte" por una carrera que "ha inspirado a generaciones" y que ha demostrado que con "disciplina, tesón y valentía se pueden lograr objetivos que van más allá del deporte". EFE

cm/gv/jlp/asc

(Foto)