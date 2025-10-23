Munar y Rudd ya están en cuartos del Abierto de Basilea; Fritz se despide

Los tenistas Jaume Munar y Casper Rudd avanzaron a cuartos de final del torneo ATP 500 de Basilea, Suiza, disputado sobre pista dura cubierta, al ganar sus respectivos encuentros este jueves, en una jornada marcada por la derrota del estadounidense Taylor Fritz, máximo favorito, ante el francés Ugo Humbert (24).

Taylor Fritz, número cuatro del mundo, cayó en octavos contra todo pronóstico en el último partido del día ante el francés Ugo Humbert, que rompió el servicio del estadounidense hasta en tres ocasiones en una gran actuación.

El rival del Humbert en la siguiente ronda será el también estadounidense Reilly Opelka (62), que sufrió para derrotar al neerlandés Botic Van De Zandschulp, en un encuentro que se fue a las dos horas y 41 minutos de duración y que terminó con 7-6 (5), 6-7 (7) y 6-3.

El español Munar, número 42 del ránking ATP, sorprendió al estadounidense Ben Shelton, sexto del mundo, al que venció por 6-3 y 6-4 en su enfrentamiento de octavos. Su rival en la siguiente ronda será el canadiense Félix Auger-Aliassime, que hizo lo propio al doblegar por doble 7-6 (3) al croata Marin Cilic.

Ruud venció

El noruego Casper Rudd (11) no falló ante el veterano Stan Wawrinka por 6-4 y 7-6 (5) y se medirá en cuartos al español Alejandro Davidovich, que se clasificó en la jornada de este miércoles al superar al estadounidense Jenson Brooksby.

Por otro lado, el canadiense Denis Shapovalov (23) venció por 7-6 (3) y 6-2 al francés Valentin Royer y se verá las caras en los cuartos de final ante la joven promesa brasileña de 19 años Joao Fonseca. EFE

