Alcaraz: "Este partido no lo vuelvo a ver, voy a intentar olvidarlo"

El español Carlos Alcaraz no ocultó su decepción tras caer de entrada en el Masters 1.000 de París, reconoció haber tenido "malas sensaciones", lo calificó como "el peor del año" y aseguró que no lo volverá a ver: "Voy a intentar olvidarlo".

"Hay partidos que vale la pena ver, pero de este no voy a sacar ninguna clave. Todo han sido malas sensaciones y cabreo. Este tipo de partido pueden pasar, pero voy a trabajar para que no se repita", aseguró el jugador tras caer contra el británico Cameron Norrie por 4-6, 6-3 y 6-4.

"Las sensaciones han sido muy malas, estoy muy decepcionado con el nivel que he demostrado, tenísticamente y de todo. No he encontrado soluciones, incluso en el primer set aunque lo haya ganado, no he tenido buenas sensaciones", señaló.

Alcaraz aseguró que no supo elegir la buena estrategia para la pista, que él mismo había asegurado que era más lenta, lo que le beneficiaba: "He cometido muchos errores en primeras bolas, he jugado muy precipitado".

Su peor juego

El número 1 del mundo aseguró que considera que fue peor partido que el que perdió en su debut en el Masters 1.000 de Miami en marzo pasado contra el belga David Goffin.

"Entonces fue más una cuestión física, ahora ha sido más de tenis. No sentía bien la bola, no podía apretar la bola, no la tocaba atrás, dejaba que Cameron entrara en pista y dominara el partido, no tenía sensaciones, no podía hacer nada", repitió.

Unas malas sensaciones, aseguró, que no se esperaba tras haber entrado en la pista desde el pasado viernes, con la intención de mejorar su juego bajo techo, donde sus resultados son inferiores a otras condiciones.

"Me sentía bien, me movía bien en la pista, sentía la pelota, tenía las ideas claras, los objetivos también. Pero incluso cuando he ganado el primer set pensaba que tenía que mejorar. En lugar de eso, he empeorado en el segundo. Hay que rendir homenaje a Cameron, ha luchado y ha hecho buenos puntos", dijo.

Alcaraz regresará ahora a Murcia para preparar las dos citas que restan en el curso, el Trofeo de Maestros de Turín y la Copa Davis.

"Voy a prepararme lo mejor posible. Veré qué puedo hacer para evitar que se repita un partido como este. Turín es la última bala, es el último torneo que da puntos, voy a tratar de llegar de la mejor manera posible", señaló. EFE

lmpg/jl