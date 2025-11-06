Djokovic vence a Borges y alcanza su octava semifinal en el 2025

El serbio Novak Djokovic dio un paso más hacia el título del torneo de Atenas que disputa por primera vez al ganar al portugués Nuno Borges por 7-6(1) y 6-4 y acceder a las semifinales, las octavas que consigue en este 2025.

Nunca antes había jugado con el primer jugador luso el ganador de veinticuatro Grand Slam que afronta su presencia en el torneo heleno, sustituto en el calendario del de Belgrado en años anteriores, como preparación para las Finales WTA que arrancan en Turín el próximo lunes.

El serbio hizo historia

El triunfo 200 en pista cubierta de Novak Djokovic, el primer jugador en activo en lograr semejante registro, impidió la reacción de Borges, que solo en una ocasión en quince intentos, había conseguido ganar a un jugador situado entre los diez primeros del mundo.

No pudo lograr la victoria más importante de su carrera Borges que el pasado año, en el 2024, ganó a Rafael Nadal en la final del torneo de Bastad. Fue aquella su triunfo con más repercusión.

No ha podido añadir este en Atenas ante Djokovic porque fue incapaz de ganar el desempate del primer set, cuando el choque estaba más igualado. En el segundo se hundió.

Djokovic, que tardó una hora y 45 minutos, se enfrentará en semifinales al ganador del choque entre el estadounidense Marcos Giron y el alemán Yannick Hanfmann, que completarán la jornada en Atenas.

Por el otro lado de la competición, el italiano Lorenzo Musetti, segundo favorito, mantiene sus esperanzas de alcanzar las Finales WTA después de ganar al francés Alexandre Muller por 6-2 y 6-4.

El transalpino, noveno actualmente en la clasificación, necesita ganar el torneo para superar en el ránking al canadiense Felix Auger Aliassime y estar en Turín.

Jugará el italiano contra el estadounidense Sebastian Korda en semifinales que venció al serbio Miomir Kecmanovic por 6-3 y 6-2. EFE

