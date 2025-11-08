Djokovic vino de atrás para remontar al italiano Lorenzo Musetti

Novak Djokovic de Serbia en acción contra Lorenzo Musetti de Italia durante la final masculina del torneo de tenis ATP Hellenic Championship. ( EFE )

El serbio Novak Djokovic, que logró en Atenas el título 101 de su carrera tras remontar al italiano Lorenzo Musetti, subrayó la felicidad que siente después de una victoria muy trabajada "en un partido agotador".

El balcánico, ganador de veinticuatro títulos del Grand Slam, necesitó tres horas para derribar a Musetti, que se jugaba la clasificación para las Finales ATP de Turín que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.

"Ha sido una batalla increíble. Tres horas de un partido agotador físicamente", dijo Djokovic que ganó por 4-6, 6-3 y 7-5.

El serbio, siete veces campeón de las Finales ATP, logró, con 38 años, el segundo título del 2025, que une al de Ginebra, en el que disputó, con derrota, la final del Masters 1000 de Miami.

Erigido en el jugador con más victorias en pista dura, 72, una más que Federer, destacó que cualquiera podía haber ganado.

"Cualquiera podría haber ganado este partido. Quiero felicitar a Lorenzo Musetti por una gran actuación. Estoy muy orgulloso de haber superado este partido", añadió Djokovic.