Alcaraz: "Prefiero tener en mi grupo a Musetti que a Djokovic"

Carlos Alcaraz prefiere a Lorenzo Mussetti en su grupo que a Novak Djokovic. ( AFP )

El español Carlos Alcaraz reconoció este domingo, después de su victoria ante el australiano Álex de Miñaur, por 7-6 (3) y 6-2, que prefiere tener en su grupo al italiano Lorenzo Musetti antes que al serbio Novak Djokovic, que renunció a última hora a participar en las Finales ATP por una lesión de hombro.

"Obviamente tener a alguien como Novak en el grupo siempre es difícil. La experiencia que tiene en este torneo y el nivel que tiene en pista cubierta es bastante bueno. Perdí contra él en 2023 y jugué muy bien. Me mató", dijo entre risas en rueda de prensa.

Alcaraz tiene preferencias

"Para ser sincero, prefiero a Lorenzo. No voy a mentir (risas)", añadió.

El español, eso sí, ensalzó el gran año del italiano, al que se medirá en la última jornada de la fase de grupos con la posibilidad de que sea el partido decisivo para convertirse en el número 1 del año matemáticamente, siempre y cuando gane al estadounidense Taylor Fritz este lunes.

"Si está aquí (Finales ATP), se lo merece por el nivel que ha mostrado en los partidos, los torneos que ha disputado este año y el nivel que ha demostrado en general este año. Ha sido realmente muy alto. Veamos cómo le va, cómo se adapta. Viene de Atenas y no ha podido estar la pista todavía. Pero estoy seguro de que lo hará muy bien", sentenció. EFE

tfc/ism