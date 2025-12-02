Serena Williams da pistas sobre una posible vuelta al tenis profesional

La estadounidense Serena Williams, una de las mejores tenistas de la historia, ha dado pistas sobre una posible vuelta al deporte profesional al haberse registrado en el sistema antidopaje de la ITIA, la Agencia Internacional que vela por la Integridad en el tenis.

La ganadora de 23 Grand Slams no juega desde 2022, pero evitó utilizar la palabra "retirada" cuando anunció su adiós del deporte profesional.

Ahora, la atleta estadounidense ha sido incluida en el último registro del sistema antidopaje de la ITIA, mediante el cual los tenistas que estén en él tienen que proveer su localización y ciertos datos para someterse a controles periódicos.

Tendría que esperar para regresar

Una vez dentro de este sistema y en caso de que estuviera interesada en volver, Serena tendría que esperar seis meses para poder competir a nivel profesional.

"Nos ha notificado que quiere estar de vuelta en el sistema. No sé si esto quiere decir que va a volver o si quiere darse esa oportunidad. Lo único que puedo decir es que está de vuelta en el sistema y tendrá que registrar sus localizaciones", dijo en declaraciones al "New York Times", Adrian Bassett portavoz de la ITIA.

La fecha de incorporaciones de Serena al sistema de la ITIA es el 6 de octubre, por lo que podría volver a jugar al tenis a partir de abril de 2026. EFE

