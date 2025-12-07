El tenis piden la intervención del Parque del Este para los JCC de 2026

Directivos de Fedotenis, del Comité Organizador de los Juegos Santo Domingo 2026 y de El Salvador en la visita al Centro Nacional de Tenis del Parque del Este. ( FUENTE EXTERNA )

La directiva de la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) recibió una importante visita en sus instalaciones del Parque del Este, del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y una delegación de El Salvador.

El presidente de Fedotenis, Persio Maldonado Sánchez, valoró la visita de los altos mandos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y la delegación de El Salvador.

Los visitantes formaron parte del Comité Organizador de los Juegos San Salvador 2023 y llegaron al país con el propósito de compartir experiencias sobre el montaje y la operación de esa justa deportiva.

“Estas canchas de este parque fueron entregadas para los Juegos Panamericanos del 2003, por lo tanto, hay que adecuarlas para los Juegos de Santo Domingo 2026, incluso nuestras oficinas están debajo de la cancha central, y cuando llueve hay mucha humedad y filtraciones por el agua”, señaló Maldonado. “Las canchas se sienten resbaladizas cuando cae agua, por lo que se teme que los tenistas puedan lesionarse. Estas canchas deben ser intervenirlas”.

En buenas condiciones, pero necesitan retoques

Dijo que las instalaciones del Centro Nacional de Tenis son “excelentes instalaciones y están por encima de cualquiera, incluso de los Juegos Centroamericanos que son parte de la primera parte del ciclo olímpico, pero hay que tenerlas adecuadas y yo pienso que como los Juegos son en julio del 2026 hay tiempo para esos trabajos”, añadió Maldonado.

“Tenemos buenas expectativas con el Comité Organizador”, comentó Maldonado. “El tenis ha liderado los Centroamericanos y del Caribe los últimos eventos. En 2026 tenemos los jugadores para replicar esas hazañas, ojalá no haya lesión”.

La delegación estuvo integrada por Dinora Acevedo, directora general de los Juegos San Salvador 2023; Lucrecia Mónico, secretaria general; y Carlos Pereira, gobernador de la Villa. Además de César Heredia, entre otros.

“Vemos instalaciones excelentes, bien grande y adecuadas, hay detallitos que el protocolo lo requiere”, señaló la comitiva que fue a Fedotenis.

“El Comité Organizador y Centro Caribe Sport junto con el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) están dando los pasos a seguir para iniciar con los trabajos, estamos haciendo el presupuesto, pero las reparaciones son mínimas, ya que las instalaciones está bien cuidado por la directiva de Fedotenis”, concluyeron.