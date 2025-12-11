Alcaraz: Me prepararé física y mentalmente y espero que sea diferente para mí en Australia

Carlos Alcaraz, que este jueves recibió el premio al mejor deportista de la Región de Murcia, afirmó que ya está preparado para iniciar la pretemporada y que confía en ser campeón por fin en Australia para conquistar el único 'major' que se le resiste.

"Hay otros jugadores a los que se les da mejor la pista dura pero espero que este año sea diferente para mí", afirmó.

El joven tenista, que a sus 22 años es el número 1 del circuito ATP, agradeció la concesión de "un premio muy bonito" que le entregan en su tierra, que para él "lo es todo, y significa mucho".

"Ser el mejor deportista de la Región supone una gran alegría personal y es algo ilusionante y es un placer recibir el premio. Nadie regala nada y debo merecerlo aunque en esta Comunidad tiene un gran nivel de deportistas", dijo también el jugador, que acudió acompañado por su padre, Carlos Alcaraz González, y por su representante, Albert Molina, a la gala celebrada en el hotel Nelva de Murcia, en la que la motociclista Ana Carrasco fue reconocida como mejor deportista femenina.

El ya ganador de 24 títulos como profesional, entre ellos seis del Grand Slam, y que en 2025 conquistó ocho trofeos incluyendo Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, ya piensa en lo que le viene.

"Voy a prepararme física y mentalmente y mi primer gran objetivo en 2026 será el Abierto de Australia porque además será el primer torneo que jugaré. Allí trataré de mostrar un buen nivel y ganar el título tras haberlo hecho bastante bien en años anteriores. Hay otros jugadores a los que se les da mejor la pista dura pero espero que este año sea diferente para mí", comentó.

Alcaraz, murciano y murcianista, avanzó que el próximo jueves acudirá al estadio Enrique Roca para ver in situ el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el Real Murcia y el Real Betis.

"Iré a verlo porque sigo al Murcia allá donde esté y estando en casa aprovecharé la ocasión. Además jugará frente al Betis, que también es un equipo muy familiar", apuntó aludiendo a que su familia materna es de Sevilla. EFE

