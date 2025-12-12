×
Nadal, operado de la mano derecha por una artrosis severa

El extenista se sometió el jueves a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Teknon de Barcelona

    Expandir imagen
    Nadal, operado de la mano derecha por una artrosis severa
    Rafael Nadal besa el trofeo de campeón tras vencer a Casper Ruud en la final del Abierto de Francai, el 5 de junio de 2022, en París. (AP / MICHEL EULER)

    El extenista español Rafa Nadal se sometió el jueves a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Teknon de Barcelona, donde se le practicó una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis severa.

    Tal y como informaron a EFE fuentes próximas al campeón de 22 Grand Slams este viernes, la intervención tuvo lugar por una "artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana", la que une la base del pulgar con la muñeca, entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano.

    La operación fue realizada bajo la supervisión de Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa Nadal, junto con el Doctor Vilaró, y practicada por el Doctor Álex Lluch.

    Una intervención que consistió en una "artroplastia" con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación. 

