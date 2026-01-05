Estados Unidos y Grecia, con plaza en cuartos; España, eliminada

Los equipos de Estados Unidos y Grecia se aseguraron una plaza en los cuartos de final de la Copa United tras solventar sus respectivos enfrentamientos, mientras que España, igual que Gran Bretaña, quedaron ya eliminadas del torneo.

El conjunto norteamericano, vigente campeón, y el heleno se unen a Suiza, que el domingo logró su pase al sumar también su segundo triunfo en la fase de grupos.

Estados Unidos tuvo que remontar a España para avanzar en el torneo y frustrar a Argentina, la tercera del Grupo A, que dependía de este duelo. España, sin embargo, carecía de margen de error y necesitaba ganar por 3-0 para sobrevivir.

El cuadro español encarriló la serie con el sorprendente triunfo de Jessica Bouzas sobre la cuarta jugadora del mundo, la estadounidense Coco Gauff, por 6-1, 6-7 (3) y 6-0, pero el triunfo más importante en lo que va de carrera de la gallega no sirvió para que el equipo español lograra el objetivo porque a continuación Taylor Fritz ganó a Jaume Munar.

El balear dispuso de punto de partido en la manga definitiva, pero Fritz mantuvo el tipo y consiguió ganar con dos 'tie breaks' (7-6(4), 3-6 y 7-6(6). España ya se quedó sin opciones, pero Estados Unidos necesitaba ganar para clasificarse como primero del Grupo A, con sede en Perth.

El conjunto español quitó a sus jugadores previstos, Bouzas y Munar, y dio paso a Íñigo Cerantes e Yvonne Cavallé, que no habían tenido protagonismo hasta ahora. Con Christian Harrison y Coco Gauff, Estados Unidos logró la victoria por 7-6(5) y 6-0 y aseguró su lugar entre los ocho mejores del torneo.

Argentina lo puede lograr

Argentina, sin embargo, aún tiene opciones de clasificación como una de las dos mejores segundas. Dependerá del enfrentamiento del martes entre Francia e Italia.

No tendrá que esperar Grecia, que de la mano de Stefanos Tsitsipas y Maria Sakkari, que sacaron adelante dos complicados compromisos resueltos en tres sets, consiguió también progresar en el torneo.

Tsitsipas tuvo que remontar ante Billy Harrys para encarrilar el triunfo sobre Gran Bretaña. El heleno, que parece haber recuperado parte de su mejor versión, ganó por 4-6, 6-1 y 7-6(4).

Después, Maria Sakkari consiguió ganar por primera vez en cinco partidos a Emma Raducanu, que no pudo prolongar su reacción. La griega venció en tres sets (6-3, 3-6 y 6-1) y aseguró la presencia de su equipo, que en la primera jornada superó a Japón, en los cuartos de final.

Gran Bretaña, sin embargo, se quedó fuera del torneo. Los otros dos grupos, el D y el F, quedaron pendientes de la última sesión.

La República Checa ganó con autoridad a Noruega, que cayó eliminada, y se jugará el pase contra Australia en Sídney. Ambos equipos vencieron a los escandinavos.

Barbora Krejcikova ganó a Malene Helgo por 6-4 y 6-3 y puso por delante al combinado checo, que selló su triunfo con el logrado por Jakub Mensik anter Capser Ruud por 7-5 y 7-6(6).

El dobles, incluso, fue para el conjunto checo, que de la mano de Barbora Krejcikova y Adam Pavlasek venció a Viktor Durasovic y Ulrikke Eikeri por 7-5 y 6-2.

Alemania no logró sellar su pase

Alemania perdió una buena ocasión de sellar su pase, que ahora está en manos de Polonia, que se impuso al conjunto germano, campeón hace dos años. Alexander Zverev cayó contra Hubert Hurkacz, que firmó veintiún saques directos para lograr su primer triunfo después de estar varios meses sin jugar.

El polaco desquició a Zverev, que incluso rompió su raqueta, por 6-3 y 6-4 en Sídney. Después ganó Iga Swiatek el individual femenino, aunque con más apuros de los previstos. Necesitó las tres mangas y una remontada para batir a Eva Lys por 3-6, 6-3 y 6-4.

Incluso el dobles fue para los polacos, que ganaron con Katarzyna Kawa y Jan Zielinski a Laura Siegemund y Alexander Zverev por 7-6(6) y 6-3. Polonia accederá a cuartos si se impone a Países Bajos, que perdió en la primera jornada con Alemania. El cuadro germano necesita el triunfo neerlandés para contar con opciones. EFE

