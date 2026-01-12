Carlos Alcaraz se entrena en Australia con la camiseta de Lebron James

El tenista español Carlos Alcaraz exhibió la chaqueta de Lebron James. ( FUENTE EXTERNA. )

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, se entrenó este lunes en Melbourne para preparar el Abierto de Australia luciendo la camiseta del jugador de Los Ángeles Lakers Lebron James.

Alcaraz llevó a cabo la sesión de entrenamiento con la camiseta púrpura con el dorsal 23 del veterano jugador estadounidense, de 41 años.

Además de ser gran aficionado al golf, el jugador murciano ha mostrado interés por la NBA, aunque no ha desvelado públicamente cuál es su equipo favorito.

El pasado mes de diciembre se le vio en un vídeo en redes sociales con la misma camiseta de Lebron James haciendo un baile con dos amigos y, en noviembre, estuvo en la cancha de los Miami Heat, donde le regalaron una camiseta del equipo local con el número 99 antes del partido frente a Milwaukee Bucks.

En abril de 2024, presenció en el Madison Square Garden de Nueva York un encuentro entre los Knicks y los Orlando Magic.

Alcaraz viajó ayer, domingo, a Melbourne en el mismo avión que el italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, para preparar el primer torneo grande de la temporada, que comienza el próximo día 18.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/carlos-alcaraz-entrena-en-australia-con-la-23-de-lebron-fbfcf028.jpg Alcaraz en prácticas este lunes 12 de enero. (FUENTE EXTERNA.)

Le falta Australia

Alcaraz es una de las figuras más brillantes del tenis mundial de la última década, ha demostrado constancia y alto nivel de juego en el Abierto de Australia, aunque el título en Melbourne aún se le resiste.

A pesar de haber conquistado múltiples Grand Slams, el único Major que falta en su palmarés es precisamente el Australian Open. El tenista español ha disputado cuatro ediciones hasta 2025 y ha establecido un récord de 11–4 en individuales masculinos.

Esto refleja un porcentaje de victorias cercano al 73 %, una cifra destacable para un torneo que históricamente ha sido uno de los más exigentes de la temporada.

Su mejor resultado en ese torneo hasta la fecha ha sido alcanzar los cuartos de final en dos ocasiones, tanto en 2024 como en 2025.