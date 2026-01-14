La ATP presenta el calendario de 2027 que consolida la "proyección global del circuito"

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) ha hecho público el calendario del año 2027, que considera como el de la consolidación de la proyección global del circuito, con 59 torneos repartidos en 29 países, además de los cuatro Grand Slam.

Cuando apenas ha dado comienzo el curso 2026, la ATP ya ha avanzado las fechas del tenis masculino en 2027, en el que pretende asentar la universalidad del proyecto y prolongar el crecimiento de lo que considera un año histórico.

A los torneos del circuito acudieron unos 5,55 millones de aficionados y la audiencia de la retransmisión de partidos creció a más de mil millones de espectadores.

Nueve torneos de maestros

El calendario del circuito ATP contará con cuatro Grand Slams, nueve torneos Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Toronto, Cincinnati, Shanghai y París), siete de ellos en formato de doce días (excepto París y Montecarlo), dieciséis de categoría 500 y veintinueve de nivel 250.

Además, el calendario ATP incluye las competiciones por equipos United Cup, la Laver Cup y la Copa Davis que por séptima vez se disputarán en Italia, además de las Finales ATP y las Finales Next Gen con las que suele cerrarse el año y que disputan los ocho mejores jugadores sub 20.

La sede está aún por confirmar.

El presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi, subrayó que el circuito "ofrece una competición de primer nivel mundial en algunos de los destinos más icónicos del planeta y 2027 eleva el listón".

"El récord de 5,55 millones de aficionados que asistieron a los torneos confirma la fortaleza y atractivo global del tenis hoy en día. Nuestro objetivo está fijado en potenciar los grandes eventos y ofrecer lo mejor de nuestro deporte a los aficionados", añadió el presidente de la ATP. EFE

