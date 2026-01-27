×
Rybakina elimina a Swiatek y avanza a semifinales del Abierto de Australia

Swiatek se vio superada por la velocidad y la profundidad de los golpes de Rybakina

    Expandir imagen
    Rybakina elimina a Swiatek y avanza a semifinales del Abierto de Australia
    Elena Rybakina en acción durante un torneo a finales de 2025. (ARCHIVO/ AP)

     La kazaja Elena Rybakina, quinta cabeza de serie, derrotó este miércoles a la polaca Iga Swiatek, número dos del mundo, por 7-5 y 6-1, y selló su pase a las semifinales del Abierto de Australia con una actuación contundente y dominante.

    Rybakina cerró el partido con autoridad, sosteniendo su servicio en blanco en el último juego del encuentro y sellando la victoria con un potente ace a 184 kilómetros por hora. La campeona de Wimbledon 2022 impuso su ritmo en el segundo set, en el que logró dos quiebres de servicio y no concedió ninguna oportunidad de break a su rival.

    Tras un primer set equilibrado, que se llevó por 7-5, la kazaja elevó su nivel de juego y tomó el control total del partido. Su potencia desde el fondo de la pista y su efectividad con el saque fueron claves para desbordar a Swiatek, quien cometió varios errores no forzados en momentos decisivos.

    Durante el segundo parcial, Rybakina mostró una gran solidez mental y táctica. Presionó constantemente el servicio de la polaca, logrando un quiebre temprano para adelantarse 2-0 y ampliando la ventaja con otro break que la dejó al borde de la victoria.

    En su turno para cerrar el encuentro, respondió con serenidad pese al intento inicial de reacción de Swiatek, encadenando servicios ganadores para asegurar el triunfo.

    Aceptó el desafío

    Swiatek, segunda preclasificada del torneo, intentó resistir con agresividad desde la línea de fondo, pero se vio superada por la velocidad y la profundidad de los golpes de Rybakina, especialmente en el segundo set, donde apenas pudo ganar un juego.

    Con este resultado, Elena Rybakina avanza a las semifinales del primer Grand Slam de la temporada y refuerza su candidatura al título, demostrando un tenis de alto nivel y una gran fortaleza competitiva frente a una de las principales favoritas del torneo.

    Ahora, la kazaja buscará un lugar en la final del Abierto de Australia, tras enfrentarse a las estadounidenses Jessica Pegula, sexta del mundo, o Amanda Anisimova, cuarta, una vez se resuelva el cruce entre ambas de cuartos de final

