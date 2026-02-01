Alcaraz, el noveno en completar el Grand Slam, el más precoz

Carlos Alcaraz, de España, posa con el trofeo tras ganar el partido final de sencillos masculinos frente a Novak Djokovic, de Serbia, en el torneo de tenis del Abierto de Australia, en Melbourne, Australia, el 1 de febrero de 2026. ( EFE )

El español Carlos Alcaraz, que logró el Abierto de Australia tras ganar en la final al serbio Novak Djokovic, se convirtió en el noveno hombre de la historia en completar el Grand Slam, tras Andre Agassi, Don Budge, Djokovic, Roy Emerson, Roger Federer, Rod Laver, Rafael Nadal y Fred Perry.

Sin embargo, con 22 años y 272 días, se erigió en el más joven de la historia en lograr alguna vez los cuatro torneos grandes, por delante del estadounidense Don Budge, quien lo completó en el Campeonato de Francia de 1938 con 22 años y 363 días.

Además, el murciano, que estuvo acompañado por Rafael Nadal en el palco del Rod Laver Arena, se erigió en el segundo jugador español de la historia en lograr el título individual masculino en Melbourne, justo después del balear, que lo ganó en 2009 y 2022. A un paso del título, derrotados en la final, quedaron Carlos Moyá, Andrés Gimeno y Juan Gisbert.

Fue el séptimo gran título de Alcaraz, el segundo español por detrás de Nadal, que tiene veintidós, dos menos que Novak Djokovic, que, por primera vez, perdió una final del Abierto de Australia y no pudo lograr su undécima corona en Melbourne.

Alcaraz adelanta a Borg y a Sinner

Alcaraz, con el triunfo en Australia se erigió en el más joven de la Era Abierta en ganar 7 títulos de Grand Slam individuales masculinos, por delante de Bjorn Borg, quien ganó su séptimo título de Grand Slam en Roland Garros de 1979 con 23 años y 4 días.

El murciano ha ya ganado siete de las ocho finales de Grand Slam que ha disputado. Ganó las primeras 5 finales de Grand Slam que disputó antes de caer ante Sinner en la final de Wimbledon el año pasado.

Ahora, al vencer a Djokovic, Alcaraz ha sellado su vigésimo título en el circuito y adelanta a Sinner y Alexander Zverev como el segundo jugador en activo con más trofeos, por detrás solo de Djokovic, que acumula 101.