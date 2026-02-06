Nick Hardt gana y pone a RD 2-0 sobre Letonia en la eliminatoria de la Copa Davis

El dominicano Nick Hardt devuelve una pelota frente al letón Robert Strombachs este viernes, en un partido de Copa Davis entre República Dominicana y Letonia en el Centro Nacional de Tenis Parque del Este en Santo Domingo, República Dominicana. ( EFE/ORLANDO BARRÍA )

República Dominicana tomó ventaja de 2-0 sobre Letonia en la primera ronda del Grupo Mundial II, tras sumar su segundo triunfo de la serie gracias a la victoria de Nick Hardt, que se impuso a Robert Strombachs por dos sets a uno.

El dominicano consiguió dos saques directos ganados frente a solo uno de su rival, y cometió muchas menos dobles falta, cuatro, mientras que el letón incurrió en once.

En el primer set, Hardt -número 608 en el escalafón de la ATP- se impuso por 7 a 5 a Strombachs, número 403 de en la clasificación.

El segundo set, en cambio, fue para el letón, que se impuso por 7-6 tras dominar el "tie-break" por 7-2.

En el tercer y definitivo set, Hardt consiguió un resultado contundente 6-2 para dar la victoria a su país y conseguir un parcial de (2-0) en esta ronda de cinco partidos.

El ganador de esta serie, que se celebra en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, en Santo Domingo, conseguirá la permanencia en el Grupo Mundial II.

Los dominicanos enfrentan esta ronda después de perder contra Ucrania (0-4) en septiembre y vencer a Bolivia (3-1).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/02745ed30385bc2591f2f4354abdbe84fa55f3bf-ec3a7cc3.jpg El dominicano Roberto Cid devuelve una bola frente al letón Karlis Ozolins este viernes, en un partido de Copa Davis entre República Dominicana y Letonia en Santo Domingo (República Dominicana). (EFE/ ORLANDO BARRÍA)

Primer victoria

A primera hora, Dominicana venció este a Letonia en el primer partido de la ronda, gracias la actuación del tenista caribeño Roberto Cid Subervi que superó al letón Karlis Ozolins por 7-6 y 6-4.

El dominicano cometió menos dobles faltas (2) que su rival (5) y también consiguió mayor porcentaje que Ozolins de puntos ganados con el primer servicio (81 % frente a 75 %).

El partido duró 1 hora y 49 minutos, que fueron bastantes para que a Cid - número 434 del mundo- aprovechase el único punto de partido a su favor para vencer contra Ozolins, 947 del mundo, según la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).