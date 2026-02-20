×
El francés Arthur Fils sorprende a Mensik y se medirá con Carlos Alcaraz en la final

Tuvo que esperar al 'tie break' para imponerse por 7-6 (4) al checo Mensik y alcanzar la cuarta final de su carrera.

    El francés Arthur Fils sorprende a Mensik y se medirá con Carlos Alcaraz en la final
    Arthur Fils (AFP)

    El tenista francés Arthur Fils será el rival del español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, en la final del Torneo de Doha, tras imponerse este viernes, contra todo pronóstico, por 6-4 y 7-6 (4), al checo Jakub Mensik en la segunda de las semifinales.

    ¿Cómo se definieron las semifinales del Torneo de Doha?

    Una ronda a la que Mensik, número dieciséis de la clasificación mundial, accedió tras protagonizar la gran sorpresa del torneo al derrotar en los cuartos de final al italiano Jannik Sinner. 

    • Si ante el transalpino, el joven jugador checo, de tan sólo 20 años, mostró su mejor tenis, este viernes Mensik se mostró mucho más errático ante el francés Arthur Fils.

    Circunstancia que no desaprovechó el jugador francés, número cuarenta del mundo, para alzarse en apenas treinta y seis minutos con la primera manga por 6-4 gracias a un 'break' en el tercer juego de partido.

    Detalles del desempeño de Carlos Alcaraz en el torneo

    Más disputada estuvo la segunda manga en la que Arthur Fils, de 21 años, tuvo que esperar al 'tie break' para imponerse por 7-6 (4) al checo Mensik y alcanzar la cuarta final de su carrera.

    Un número que palidece ante las treinta y cuatro que contabiliza Carlos Alcaraz, que prolongó este viernes la condición de invicto que luce en 2026, en el que el español ha ganado los once encuentros que ha disputado, tras derrotar por 7-6 (3) y 6-4 al ruso Andrey Rublev en las semifinales. EFE

    jv/cmm

