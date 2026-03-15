Mariano Navone, campeón en el ATP Challenger en Cap Cana

Mariano Navone festeja con el público tras concluir el partido. ( FUENTE EXTERNA )

El argentino Mariano Navone se proclamó campeón del República Dominicana Open, Cap Cana 2026, al vencer este domingo en la final al italiano Mattia Bellucci por 7-5, 6-4, tras dos horas y cinco minutos de partido.

Navone, sexto preclasificado, quien había conseguido su pase a la final tras un extenuante encuentro contra Alexander Blockx el sábado, se impuso frente a un Bellucci que no había perdido un solo set en el torneo, acumulando menos tiempo en cancha que el sudamericano.

Desde el inicio del encuentro, Navone dominó los peloteos largos y desde el fondo de la cancha complicando al europeo, que cedió su juego de saque en el primer set en medio de las frustraciones que le provocaba su rival. Ya en el segundo, el campeón quebró en dos ocasiones temprano para mantener una ventaja hasta el final del partido.

Al sumar los 175 puntos de campeón, el argentino escaló 19 posiciones en el ranking ATP, por lo que desde este lunes figurará en la posición 60 del mundo, cuando inició el evento en el lugar 79.

Además de los puntos para el ranking, por lograr el campeonato Navone se lleva 48 mil dólares como parte del prize money.

Los trofeos de campeón fueron entregados por el presidente ejecutivo de Cap Cana, Jorge Subero Medina, y el ministro de Turismo, David Collado, como principal patrocinador del ATP Challenger más grande de América Latina.

Apoyo empresarial

Subero Medina manifestó el gran orgullo que representa para Cap Cana ser sede de uno de los torneos de tenis más importantes en el circuito ATP Challenger.

"Para la Ciudad Destino esto es un honor. Por segundo año consecutivo acogemos este evento, que forma parte de una visión más amplia de resaltar a Cap Cana como el principal hub de turismo deportivo del Caribe", concluyó.

De su lado, Collado al hacer entrega, resaltó la organización del evento por parte de Cap Cana, que por segundo año consecutivo ha montado de manera exitosa un torneo de categoría mundial.

"Este es el ejemplo del turismo deportivo que queremos en el país, por eso felicitamos a Cap Cana por el gran esfuerzo que ha hecho por segundo año consecutivo, organizando este evento que cada vez es mejor", indicó Collado.

En esta edición, el República Dominicana Open, Copa Cap Cana 2026, repartió 300 mil dólares entre los jugadores participantes tanto de dobles como de sencillos.

Al torneo también se dieron cita tenistas de Serbia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Túnez, Australia, Francia, Bosnia y Herzegovina, Japón, India, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Mónaco, Brasil y Bélgica.