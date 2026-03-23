Jannik Sinner presiona a Carlos Alcaraz por el número uno mundial de la ATP

El español Carlos Alcaraz (derecha) estrecha la mano del italiano Jannik Sinner tras su partido de exhibición en el Inspire Arena de Incheon, Corea del Sur, a principios de 2026. ( ARCHIVO/ AFP )

Carlos Alcaraz, eliminado en tercera ronda del Masters 1.000 de Miami, mantendrá el número 1 mundial pero con su ventaja reducida frente a Jannik Sinner, de manera que el tenista español defenderá 6.130 puntos en los próximos meses, mientras su rival afrontará 4.000, dejando abierta la lucha por el liderato del circuito ATP en una intensa temporada sobre tierra batida y hierba.

Una vez terminada la gira americana sobre pista dura -fue semifinalista en el Masters 1.000 de Indian Wells y cayó en su segundo partido en Florida-, al joven tenista de El Palmar, de 22 años, le aguarda la temporada sobre tierra batida en la que el pasado curso ganó mucho, tanto como tres torneos -Masters 1.000 de Montecarlo y de Roma y Roland Garros- y fue subcampeón en el ATP 500 de Barcelona. De la arcilla pasó a la hierba y lo hizo venciendo en el ATP 500 de Queen's y siendo finalista en Wimbledon.

En esa media docena de citas sumó un total de 6.130 puntos de 7.000 posibles, que son los que defenderá este curso, mientras que Sinner, ausente hasta que reapareció en la capital de Italia por la sanción de tres meses que se le impuso por dopaje desde el Abierto de Australia -también se perdió los campeonatos de Indian Wells y Miami-, sólo defenderá 4.000 puntos hasta pasado el Grand Slam que tendrá lugar en Londres -los 2.000 por el triunfo en Wimbledon, 1.300 por el subcampeonato en Roland Garros, 650 también por el puesto de finalista en Roma y 50 del ATP 500 de Halle, donde el de San Cándido cayó en segunda ronda sobre la hierba alemana.

Así pues, lo normal sería que el pupilo de Samuel López ceda terreno con respecto a su gran amenaza por el liderato en el circuito.

Estrecho margen

Teniendo en cuenta que la diferencia actual es de 2.190 puntos a favor de Carlos -en la clasificación en vivo aparece con 13.590- por los 11.400 de Jannik, quien de ser campeón en Miami se situaría con 12.350-.

En tal caso, la distancia se vería reducida a 1.240 puntos y quedaría aún más abierta esa lucha por mucho que a día de hoy la distancia parezca grande en favor del español.

Muy por detrás, en ese ranking actualizado están el alemán Alexander Zverev, tercero con 4.855 tras haber rebasado al serbio Novak Djokovic, cuarto con 4.720, y a partir de ahí el resto de tenistas, bastantes de ellos ya fuera de Miami.

De hecho, de los 17 primeros de esa lista sólo quedan cinco en liza -Sinner, Zverev, el canadiense Felix Auger Aliassime, el estadounidense Taylor Fritz y el ruso Daniil Medvedev- y ya cayeron, entre otros, el propio Alcaraz, el australiano Alex de Miñaur y el estadounidense Ben Shelton, mientras que Djokovic y el italiano Lorenzo Musetti no comparecieron.