Novak Djokovic se baja del Masters de Montecarlo

Novak Djokovic se vuelve a retirar de otro torneo en 2026. ( ARCHIVO/ AFP )

El serbio Novak Djokovic no disputará el Masters 1000 de Montecarlo que se celebrará del 5 al 12 de abril, según anunció el torneo en redes sociales este viernes.

"Novak Djokovic se ha retirado del torneo. Le enviamos nuestros mejores deseos y esperamos verlo de vuelta en la cancha muy pronto", indica el primer Masters 1000 de la temporada que se disputa sobre tierra batida.

El serbio, de 38 años, dos veces ganador en Montecarlo, ya renunció a disputar el Masters 1000 de Miami debido a una lesión en el hombro derecho.

El ganador de veinticuatro títulos del Grand Slam tiene previsto volver a la competición en el Masters 1000 de Madrid que se jugará en la Caja Mágica del 22 de abril al 3 de mayo.

Djokovic, que fue finalista del Abierto de Australia en enero pasado, superado por el español Carlos Alcaraz, actual número 3 del mundo, no juega desde que perdió con el británico Jack Draper en los octavos de final de Indian Wells el pasado 11 de marzo.

Si el jugador de Belgrado, que cuenta con siete partidos ganados y dos perdidos en lo que va de 2026 no vuelve a las pistas hasta el Mutua Madrid Open, estará alejado del tenis durante casi siete semanas.

Se fue en primera

En la edición 2025, Djokovic tuvo una de sus actuaciones más discretas en este torneo. Como cabeza de serie, debutó directamente en la segunda ronda, pero fue eliminado por el chileno Alejandro Tabilo en sets corridos, con marcador de 6-3 y 6-4.

El serbio no logró imponer su juego en ningún tramo del partido y cedió sin ganar un set, en una derrota que sorprendió por la autoridad del rival.

Con ese resultado, Djokovic apenas sumó 10 puntos ATP a su favor en el ranking. Fue la cuarta vez en su carrera que caía en su estreno en Montecarlo y una de varias eliminaciones tempranas que marcaron su irregular inicio de temporada en 2025.