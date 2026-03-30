Alcaraz, Sinner o Sabalenka, estrellas de la 24º edición del Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos principales jugadores de la rama masculina en estos momentos estarán participando en el torneo ( FUENTE EXTERNA )

La 24º edición del torneo de tenis Mutua Madrid Open, que se celebrará del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica, en la capital española, contará con varios de los mejores jugadores de los circuitos ATP y WTA, como Carlos Alcaraz y Jannick Sinner o los vigentes campeones, Aryna Sabalenka y Casper Ruud.

Asimismo, otras estrellas como Novak Djokovic; el dos veces campeón de este torneo ATP Masters 1000 Alexander Zverev; el campeón en 2024, Andrey Rublev; o los finalistas de las dos ediciones más recientes Jack Draper y Felix Auger-Aliassime, respectivamente, informó la organización en un comunicado.

También, el italiano Lorenzo Musetti, el australiano Alex de Miñaur, los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton y el ruso Daniil Medvedev, del quinto al décimo puesto mundial respectivamente, pelearán por hacerse con el trofeo.

Entre los jugadores españoles, Alejandro Davidovich Fokina y Jaume Munar tienen acceso directo al cuadro principal, al superar la lista de corte que marcó el alemán Jan-Lennard Struff, número 78 del mundo.

Por su parte, Cristina Bucsa, campeona del torneo en la modalidad de dobles (con Sara Sorribes) en 2024, y Jessica Bouzas Maneiro, cuentan un billete entre las mejores.

En el cuadro femenino, participará Sabalenka, tres veces campeona (2021, 2023 y 2025), la polaca Iwa Swiatek, campeona en 2024, o las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula, que ya saben lo que es jugar la final en la Caja Mágica.

Innovación en las instalaciones: pista en el Santiago Bernabéu

La reciente campeona del Abierto de Australia, la kazaja Elena Rybakina, así como el resto del top-10 del circuito, con Amanda Anisimova, Elena Svitolina, Jasmine Paolini, Victoria Mboko y Mirra Andreeva, también formarán parte del torneo.

Como gran novedad de esta edición, el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, contará con una pista de tenis de tierra batida, que estará disponible para que los tenistas ATP y WTA puedan preparar sus entrenamientos en las mismas condiciones que en la Caja Mágica. EFE

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