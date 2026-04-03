Rafael Nadal le da la bienvenida a Iga Swiatek

Rafael Nadal ofició de anfitrión de la polaca Iga Swiatek, que ha iniciado una nueva etapa en su carrera con el español Francis Roig como entrenador y que se ha ejercitado este jueves en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy.

La polaca, otrora número uno del mundo y ahora cuarta del ránking por detrás de la bielorrusa Aryna Sabalenka, primera, la kazaja Elena Rybakina, segunda y la estadounidense Coco Gauff, tercera, ha decidido dar un giro en su recorrido profesional y apostar por Roig como técnico.

La jugadora de Varsovia, ganadora de veinticinco títulos, seis de ellos del Grand Slam -cuatro Roland Garros, un Wimbledon y un Abierto de Estados Unidos-, dejó a su entrenador Wim Fissette días atrás y se marchó con Francis Roig que durante diecisiete años formó parte del equipo de Rafael Nadal.

Rafael Nadal y su apoyo en la preparación de Swiatek

"Bienvenida de nuevo a la Rafa Nadal Academy, disfruta de tu tiempo aquí. Esperamos que te sientas como en casa", dijo Nadal en Instagram junto a una foto de ambos juntos con una de las pistas de tierra como fondo.

Rafa Nadal, ganador de veintidós grandes trofeos, estuvo presente en la primera sesión preparatoria de la jugadora polaca que siempre ha hecho público su admiración por el exjugador balear.

El catorce veces campeón de Roland Garros, incluso, participó en momentos del entrenamiento de Swiatek que apuntala su puesta a punto para el inicio de la temporada de tierra, en la que es la gran dominadora del circuito WTA, con la mirada puesta en París, donde ha triunfado en los últimos años excepto en el 2025.

La polaca defiende los cuartos de final que logró en Roma y las semifinales de Madrid y Roland Garros del pasado año. No juega una final individual desde Seúl, en septiembre, su último título.

En lo que va de 2026 sus resultados han decaído. Perdió recientemente, en Miami, en su primer partido, ante su compatriota Magda LInette y en Indian Wells, Catar y el Abierto de Australia no superó los cuartos de final. EFE

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