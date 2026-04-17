Rybakina sobrevive a Leylah Fernandez; Andreeva avanza y Swiatek y Gauff, eliminadas

La kazaja Elena Rybakina, primera favorita y segunda jugadora del mundo, sobrevivió al empuje de la canadiense Leylah Fernandez que tuvo dos puntos de partido que salvó su rival y quedó fuera del torneo de Stuttgart igual que la estadounidense Coco Gauff y la polaca Iga Swiatek.

Rybakina no dio pie a otra sorpresa y en un partido épico superó a la estadounidense que tuvo el triunfo enla mano. Ganó por 6-7(5), 6-4 y 7-6(6).

Gauff perdió co nla checa Karolina Muchova por 6-3, 5-7 y 6-3 y la rusa Mirra Andreeva se deshizo de Swiatek por 3-6, 6-4 y 6-3. La ucraniana Elina Svitolina completó las semifinales victoriosa frente a Linda Noskova, de la República Checa por 7-6(2) y 7-5.

La jugadora la canadiense Leylah Fernández, 25 del ranking WTA, no pudo completar dio la sorpresa y aunque se impuso en el tie break de la primera manga no evitó la remontada de la kazaja que salvó dos puntos de partido.

Su rival en semifinales será la tenista rusa de 18 años Mirra Andreeva, ganadora hace una semana del WTA 500 de Linz, que eliminó en tres sets (3-6, 6-4 y 6-3) a la polaca Iga Swiatek, número 4 del mundo y tercera cabeza de serie del torneo, tras una meritoria remontada en un partido que se prolongó por encima de las dos horas y media.

Andreeva, número 9 del 'ranking' WTA, logró robarle la ventaja de saque a Swiatek nada más comenzar el encuentro, pero la ex número 1 del mundo y ganadora de seis Grand Slam respondió con dos roturas de servicio que le permitieron colocar el 6-3 y dar por concluida la primer manga después de que la siberiana levantara un punto de set.

Por el otro lado del cuadro, Muchova, número 12 del mundo, logró imponerse por dos sets a uno (6-3, 5-7 y 6-3) a la estadounidense Coco Gauff, número tres del 'ranking' WTA y segunda cabeza de serie del torneo, en un partido competido en el que la checa levantó hasta doce puntos de 'break'.

En el arranque, Muchova hizo valer su solidez al servicio, conservando todos sus saques y materializando dos roturas en el tercer y noveno juego para cerrar el primer parcial con un cómodo 6-3. Gauff encontró la reacción en el segundo set, que decantó de su lado con un 'break' en el 5-5 que más tarde confirmó con su saque (5-7).

Sin embargo, la vigente campeona de Roland Garros no pudo sacar partido de la igualada, ya que Muchova firmó en el sexto juego la única rotura de una última manga que acabó adjudicándose por 6-3, sellando sobre la tierra de Stuttgart su primera victoria en siete enfrentamientos contra la joven norteamericana.

Además, la ucraniana Elina Svitolina, número siete del mundo y cuarta favorita del torneo, alcanzó su quinta semifinal de la temporada tras derrotar por un ajustado 7-6 (2) y 7-5 a la tenista checa Linda Noskova, número 14 en el 'ranking' WTA.

La gran igualdad que marcó el inicio del choque llevó la primera manga a un 'tie break' que Svitolina dominó desde el primer punto, quitándole a su oponente la ventaja de saque y convirtiendo dos roturas al final para resolver el desempate (7-2) y el primer set (7-6).

Noskova, que perdió su servicio en el cuarto juego de la segunda manga, devolvió la rotura en el noveno para luego igualar 5-5 el marcador, pero la ucraniana, bronce olímpico en Tokio 2020, logró un 'break' definitivo en el último juego, evitando un nuevo 'tie break' y llevándose por la vía rápida uno de los encuentros más equilibrados de los cuartos de final.