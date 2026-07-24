Corazón y raqueta: El tenis dominicano brilla en su estreno en el Parque del Este

Julianny De La Cruz, tenista de la selección dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Parque del Este vibró con el arranque del tenis en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En una jornada inaugural redonda, la delegación anfitriona celebró por partida doble en el Centro Nacional de Tenis gracias a los triunfos de Julianny de la Cruz y Ana Zamburek, quienes ya se ubican en la segunda ronda del cuadro individual femenino.

La gran historia del día la escribió De la Cruz. Con apenas 15 años, la juvenil demostró una madurez asombrosa para firmar una remontada de infarto ante la cubana María Pérez, venciéndola por 7-5 y 6-3.

El camino no fue sencillo: Julianny remó contracorriente en el primer set tras verse abajo por 1-3 y 3-5, y repitió la dosis en la segunda manga luego de iniciar con un 0-2 en contra.

Superó el miedo

"Esta victoria significa mucho para mí porque fue mi primera en un escenario tan grande como este a mis 15 años", confesó la jugadora al terminar.

Aunque admitió que la presión le pesó al inicio, su mentalidad fue la clave para revertir el marcador: "Al principio estaba muy nerviosa, pero luego me solté y me dije: ´No puedo estar más nerviosa que ella, a pesar de que tiene más carrera que yo´, y pude ajustar".

Por el otro lado del cuadro, la veteranía y el juego sólido de Ana Zamburek aportaron la tranquilidad de la tarde. Sin dar margen a la sorpresa, despachó con un contundente 6-3 y 6-1 a Gabrielle Leslie, de Barbados, asegurando su boleto sin mayores sobresaltos.

Tras este debut ideal en casa, la acción no da tregua. Ambas raquetas dominicanas regresarán a las canchas este sábado con un objetivo claro: ganar sus respectivos partidos para meterse de lleno en los cuartos de final del torneo regional.