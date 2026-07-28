Tras ganar el bronce, Ana Zamburek le da al tenis femenino la primera medalla desde Veracruz 2014

Ana Zamburek celebra el punto que le dio la victoria en el partido por la medalla de bronce del tenis femenino ( FUENTE EXTERNA )

La tenista dominicana Ana Zamburek se quedó con la medalla de bronce del tenis femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al vencer por 6-4, 4-6 y 6-0 a la colombiana María Torres.

Zamburek hizo un total de 101 puntos contra 88 de su rival, con lo que conquistó así su primera medalla en la cita regional. La tenista de 23 años ganó el 68% de sus puntos con el primer saque.

Un sólido aspecto del juego de Zamburek fue que consiguió anotar el 71% (10/15) de sus posibilidades en la conversión de puntos de quiebre, cuando Torres tenía el saque.

Desde que Franchesca Segarelli conquistara el bronce en los Juegos de Veracruz 2014, una tenista dominicana no se subía al podio de la disciplina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/whatsapp-image-2026-07-28-at-133042-dee14066.jpeg Ana Zamburek es felicitada tras conseguir la medalla de bronce este martes. (FUENTE EXTERNA)

Buscará el profesionalismo

La atleta dominicana ha asegurado que tras su experiencia en Santo Domingo 2026, intentará iniciar carrera en el circuito profesional del tenis femenino al menos por unos dos o tres años.

Zamburek empezó a sentirse inclinada por el tenis a los seis años, y gracias al acompañamiento de su padre, pudo iniciarse en los niveles infantiles y juveniles.

"A los 10 años, mi papá decidió llevarme al Country Club de La Bocha en Santo domingo. Y ahí yo me di cuenta que había chicos y chicas de mi edad que jugaban mucho mejor que yo, y me dije que yo quería competir como ellos", dijo Zamburek a Diario Libre al contar su historia en el tenis.

Entre los 12 y 18 años, los padres de Zamburek optaron por colocar a estudiar online para que pudiera entrenar cuatro horas al día, y así tener la técnica y el físico necesarios para estar en óptimas condiciones y competir en este deporte.

Destacada en la NCAA

En su carrera colegial en Estados Unidos, el año pasado Zamburek concluyó su última temporada con la universidad de Nebraska y fue seleccionada para el segundo equipo ideal de la conferencia Big Ten.

La jugadora de los Huskers recibió este reconocimiento tras una sólida temporada compitiendo como número 1 tanto en individuales como en dobles, logrando victorias ante rivales clasificadas a nivel nacional para el equipo.

Zamburek concluyó su temporada de primavera en 2025 con un récord de 13-5 en individuales, incluyendo tres triunfos sobre oponentes clasificadas en el ranking nacional (Tong Wang y Dajnozkova y Carter).

Tres de las cuatro derrotas que sufrió en la conferencia fueron ante rivales situadas entre las 20 mejores.

En la modalidad de dobles, Zamburek formó pareja con Lucy Loy y consiguió dos victorias ante rivales clasificadas (Sholokova/Johnson y Carter/Jacobs).