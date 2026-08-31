Venus Williams se despide de Nueva York en individuales, pero mantiene su vigencia en el torneo

La estadounidense Venus Williams, dos veces ganadora del Abierto de Estados Unidos, ha perdido por quinta vez consecutiva en la primera ronda del torneo norteamericano al caer ante su compatriota Sofia Kenin.

Williams, vencedora en 1999 y 2009, así como cuatro veces del Abierto de Australia, dos de Roland Garros y seis de Wimbledon, cedió en dos mangas por 2-6 y 6-7 (6), pese a disponer de siete puntos para ganar la segunda manga.

En el partido que comenzó más tarde en la historia del Abierto (12:13 de la madrugada hora dominicana), Kenin, número 110 del ránking de la WTA, pudo con venus (618), que no gana desde que se impuso en julio de 2025 ante su compatriota Peyton Stearns.

A sus 46 años, Venus Williams cedió con facilidad en la primera manga, pero en la segunda, tras ir perdiendo también con claridad por 2-4, reaccionó para ponerse con 5-4 y 40-0, y luego tuvo un 6-2 en el desempate, pero lo desperdició.

Una campaña difícil

La temporada 2026 de Venus Williams ha estado marcada, sobre todo, por su regreso a la competencia y por la dificultad de reencontrarse con la victoria en individuales.

Según la WTA, la estadounidense llegó al tramo de césped con ocho partidos de individuales disputados y ocho derrotas, incluida su caída en Bad Homburg ante Irina-Camelia Begu. Ese resultado confirmó un inicio complicado, aunque su presencia en el circuito ya representaba un logro importante para una jugadora de 46 años que continúa compitiendo al más alto nivel.

El rendimiento de Venus ha encontrado mejores momentos en dobles, donde ha conseguido victorias junto a distintas compañeras.

La WTA destaca sus triunfos con Katie Boulter en Madrid y con Alexandra Eala en Bad Homburg, torneo en el que ambas avanzaron hasta los octavos de final. También volvió a compartir pista con Serena Williams, primero con la expectativa de hacerlo en Wimbledon y posteriormente en Cincinnati, lo que convirtió su temporada en una combinación de competencia, regreso y reencuentro con algunos de los momentos más simbólicos de su carrera.

Más allá de los resultados, 2026 ha sido para Venus una temporada de persistencia y vigencia. La WTA le otorgó una invitación para el cuadro principal del US Open, donde disputará su participación número 26 en el torneo y regresará como campeona de las ediciones de 2000 y 2001.

La propia WTA señalaba antes del US Open que Williams llegaba con una racha de 14 derrotas consecutivas en individuales y ubicada en el puesto 621 del ranking, pero su presencia en Nueva York vuelve a subrayar la extraordinaria longevidad de una jugadora que, a los 46 años, continúa encontrando motivos para competir.