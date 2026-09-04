El rugido de Nueva York no bastó, las hermanas Williams se despiden del Abierto de Estados Unidos

Venus (i) y Serena Williams de Estados Unidos reaccionan ante Maya Joint de Australia y Chan Hao-ching de China este viernes, en un partido de primera ronda de dobles femenino del Abierto de Estados Unidos 2026 en el Arthur Ashe de Nueva York (EE.UU.). ( EFE/ ÁNGEL COLMENARES )

La incombustible pasión del público neoyorquino marcó el regreso de las hermanas Serena y Venus Williams al cuadro de dobles del Abierto de Estados Unidos, donde las leyendas locales, de 44 y 46 años, transformaron la pista central en una auténtica caldera para medirse en un marcado choque generacional a las decimocuartas cabezas de serie: la taiwanesa Hao-Ching Chan, de 32 años, y la australiana Maya Joint, de 20, contra quienes perdieron 6-3, 6-7(6) y 7-6(7).

A escasos minutos de comenzar el partido, el estadio Arthur Ashe parecía más un ring de boxeo que una pista de tenis, ya que el recinto se llenó de humo y de un espectáculo de luces.

En el momento en que las hermanas Williams hicieron su entrada triunfal, la mitad de los asistentes sacó sus teléfonos para grabarlas y la otra mitad se puso a aplaudir.

El espectáculo continuó cuando el encargado de lanzar la moneda antes del partido para determinar qué jugadoras sacaban primero fue el youtuber MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson y tiene 515 millones de seguidores en la plataforma.

El rugido del Arthur Ashe

Pese a perder el primer set (6-3), el público neoyorquino ovacionó a las hermanas como auténticas leyendas. Durante el segundo set (6-7(6)), que se disputó con un largo y ajustado desempate, el Arthur Ashe rugió cada vez que la pareja estadounidense se acercaba un paso más a la victoria.

Serena y Venus Williams, campeonas del dobles de los Abiertos de EE.UU. de 1999 y 2009, también fueron aplaudidas cada vez que se lucían en un saque. Desde las gradas se oyeron gritos como: "¡Vamos, hermanas Williams!", hasta tal punto que desde los altavoces del estadio repleto se pidió silencio durante el partido.

En la última manga, que tuvo lugar en la tercera hora del partido, resonaron en el recinto muchos "¡oh!" a medida que Chan y Joint iban tomando ventaja. Y no fue hasta que el marcador se igualó a 5-5 cuando el estadio volvió a temblar por los gritos de alegría de la afición, algo que continuó hasta que el electrónico reflejó el 6-6.

Durante el superdesempate del tercer set (7-6(7)), se podía mascar la tensión en el aire y, pese a que terminó con la derrota de las Williams, todo el estadio se levantó de sus asientos en señal de respeto cuando estas abandonaron la pista.

Por su parte, las hermanas, que iban conjuntadas con unas zapatillas, falda y top de color blanco, celebraron sus victorias con un choque de puños y risas cómplices.

El encuentro de hoy suponía una oportunidad de revancha personal para Serena. Tras cuatro años alejada de las pistas, la menor de las Williams cayó este verano en su regreso al cuadro individual de Wimbledon precisamente ante Joint.

Las poseedoras de 14 títulos de Grand Slam como pareja volvieron finalmente a competir juntas el pasado mes de agosto en el torneo de Cincinnati, donde cayeron en su debut ante Marta Kostyuk y Peyton Stearns.

Un torneo de reencuentros

Ambas jugadoras ya han tenido actividad en la presente edición del Abierto de EE.UU. Venus fue eliminada el pasado domingo en la categoría individual por su compatriota Sofia Kenin.

Por su parte, Serena ha acaparado los focos del Grand Slam neoyorquino tanto dentro como fuera de la pista. Fuera de ella, ha impulsado iniciativas comerciales con marcas como Heineken 0,0 y ha hablado abiertamente sobre el uso de medicamentos para perder peso con el fin de combatir el estigma social.

Dentro de la cancha, la expectación fue máxima al formar pareja en dobles mixtos con el español Carlos Alcaraz. La inédita dupla superó su debut antes de caer eliminada la semana pasada en cuartos de final frente a Belinda Bencic y Flavio Cobolli.

EFE/Sarah Yáñez-Richards