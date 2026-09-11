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Jannik Sinner
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Sinner ayuda junto a Unicef a unos 100.000 niños en emergencias a través de su fundación

La colaboración contempla la instalación de espacios temporales de aprendizaje y la distribución de kits educativos en zonas remotas

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    Sinner ayuda junto a Unicef a unos 100.000 niños en emergencias a través de su fundación
    Jannik Sinner en acción en el torneo de Wimblefon. (GETTY IMAGES)
    Jannik Sinner, por medio de la fundación que lleva su nombre, colaborará con Unicef (Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia) para apoyar el derecho a la educación de unos 100.000 niños que viven en contextos de crisis humanitarias, informaron este viernes ambas entidades.

    La Fundación Jannik Sinner y Unicef Italia han firmado un acuerdo de colaboración por dos años para reforzar la respuesta educativa en situaciones de emergencia, especialmente en zonas donde las infraestructuras escolares han sido dañadas o destruidas.

    La colaboración contempla la instalación de espacios temporales de aprendizaje y la distribución de kits educativos en zonas remotas, áreas de conflicto y territorios afectados por desastres.

    El contenido

    Entre los materiales se encuentran las denominadas 'School-in-a-Box', que incluyen cuadernos, lápices, reglas y otros materiales necesarios para las actividades escolares de unos 40 niños y un profesor.

    También se distribuirán kits destinados al desarrollo en la primera infancia y otros que permiten realizar actividades lúdicas, físicas y de grupo.

    • La directora de la Fundación Jannik Sinner, Christina Tauber, destacó la importancia de ofrecer a los niños oportunidades para continuar aprendiendo, creciendo y desarrollando su potencial incluso en las situaciones más difíciles.

    "Sobre todo en momentos de crisis, además de la educación, el juego y la actividad física también son fundamentales: proporcionan a los niños momentos de serenidad, favorecen su bienestar físico y psicológico y pueden ayudarles a afrontar experiencias especialmente complejas o traumáticas", subrayó.

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    Mientras que el presidente de Unicef Italia, Nicola Graziano, señaló que recuperar la educación en una situación de emergencia permite a los niños recuperar una sensación de normalidad, además de proporcionarles un espacio seguro, protección y apoyo. EFE

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