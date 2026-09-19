Corea del Sur hace historia, primer país asiático en clasificar a la Final Ocho de la Copa Davis

El surcoreano Kwon Soon-woo devuelve la pelota al estadounidense Tommy Paul durante su partido de segunda ronda de individuales masculinos, en la tercera jornada del Campeonato de Wimbledon 2026, en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon (suroeste de Londres), el 1 de julio de 2026. ( GLYN KIRK / AFP )

El equipo de Corea del Sur se ha convertido en el primer país asiático en clasificarse para la Final entre Ocho de la Copa Davis que se disputará en Bolonia (Italia) al certificar el 3-1 sobre India en Seúl.

Soon-woo Kwon, 157 del mundo, venció este sábado a Sumit Nagal (247) con absoluta facilidad, por 6-1 y 6-2, en una hora y nueve minutos de partido y certificó el tercer y definitivo punto para la escuadra surcoreana.

El viernes el equipo asiático protagonizó dos remontadas para encarrilar la eliminatoria en el Olympic Park Tennis Center de Seúl. Soon-woo Kwon venció a Dhakshineswar Sureh por 3-6, 6-3 y 6-4, y Hyeon Chung a Nagal por 2-6, 6-4 y 7-5.

Así, Corea del Sur estará en la fase final que tendrá lugar del 24 al 28 de noviembre en el SuperTennis Arena de Bolonia.

Previamente, India había alargado la confrontación al imponerse en el partido de dobles. N Sriram Balaji y Suresh vencieron a Jisung Nam y Ulsung Park por 6-3, 3-6 y 6-3.

Corea del Sur ha construido en la Copa Davis 2026 una gran campaña. En la primera ronda de las clasificatorias, disputada en Busan, el equipo surcoreano derrotó 3-2 a Argentina después de quedar igualado 1-1 tras la primera jornada.

La serie llegó al quinto punto luego de que la pareja argentina de Guido Andreozzi y Federico Gómez ganara el dobles, pero Soonwoo Kwon remontó ante Thiago Tirante por 6-4, 4-6, 6-3 y Hyeon Chung superó a Marco Trungelliti por 6-4, 6-3 para sellar el avance.

La remontada de Kwon y la experiencia de Chung fueron determinantes para que Corea del Sur superara una eliminatoria que se decidió en el último punto.

Ese triunfo ante Argentina tuvo además un significado importante dentro de la trayectoria reciente del tenis surcoreano, porque el equipo ha tenido en Kwon y Chung a sus principales referentes en individuales.

La ITF había identificado a Lee Hyung-taik como el jugador surcoreano con más victorias en la historia de la Copa Davis, con 51, mientras que también registra el récord nacional de triunfos en individuales, con 41. En cuanto al desempeño colectivo, Corea del Sur había alcanzado el puesto 13 del ranking de naciones de la Copa Davis, su mejor posición histórica, en septiembre de 2007.

Una tremenda temporada

La campaña de 2026 representa, por tanto, la continuidad de una tradición que ha tenido diferentes generaciones como protagonistas, pero que no había alcanzado todavía una instancia de cuartos de final bajo el formato actual.

Antes de la eliminatoria de septiembre, Corea del Sur también había demostrado su fortaleza jugando como local.

En febrero, en el Gijang Gymnasium de Busan, tuvo que remontar nuevamente ante Argentina después de que los sudamericanos se adelantaran con el triunfo de Tirante sobre Chung. Kwon igualó la serie y, tras el revés en dobles, los surcoreanos ganaron los dos últimos individuales para completar el 3-2.

Esa capacidad para sobrevivir a series igualadas y apoyarse en sus principales jugadores individuales fue la característica que acompañó a Corea del Sur durante su recorrido de 2026 y que le permitió presentarse en la segunda ronda de las clasificatorias con una oportunidad histórica de avanzar entre los ocho mejores.