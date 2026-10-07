Dominicana se mide a Polonia por Copa Davis en febrero próximo

Nick Hardt ocupa el puesto 275 del ranking de la ATP. ( DGARDO MEDINA / NURPHOTO VIA AFP )

Para poder jugar por primera vez en su historia el Grupo Mundial I de la Copa Davis, Dominicana tendrá que superar un rival al que nunca se ha medido antes.

Del 5 al 7 de febrero próximo en Polonia, el equipo nacional buscará quedar en el grupo donde juega la élite mundial del tenis.

"Cada vez que me pongo la camiseta de Dominicana siento una responsabilidad y un orgullo diferentes. Representar a tu país no se compara con ningún torneo individual", dijo a Diario Libre, Nick Hardt, primera raqueta del equipo quisqueyano.

Junto a sus compatriotasPeter Bertrán, Roberto Cid, Enmanuel Muñoz y Alejandro Gandini, el equipo criollo se enfrenta a un rival como el polaco que, aparte de ser cabeza de serie número 3 (de 26 eliminatorias que se jugarán) en 2016, ya estuvo en el Grupo Mundial I en el que perdió en primera ronda 3-2 de Argentina, que a la postre fue el campeón.

Los europeos cuentan con Hubert Hurkacz (número 39 del mundo), y quien llegó a ser el sexto mejor del planeta en 2024.

Contra otro europeo

El antecedente más reciente del país contra equipos europeos fue cuando en febrero pasado y en 2022, se enfrentó a Letonia.

Hace 4 años, los letones vencieron por 3-2 en el Grupo Mundial II, mientras que en 2026 (en formato de playoff del mismo sector), Hardt, Cid y Bertrán (con Nick en dobles) vencieron y se quedaron con la serie por 3-1.

También en 2023, Mónaco superó 4-0 a los criollos.

En el duelo contra los polacos, los ganadores jugarán en el Grupo Mundial I en septiembre, mientras que los perdedores descienden el Grupo Mundial II.

Posibilidad de jugar en Cabarete

Cuando a RD le toque como local en el torneo, el presidente de Fedotenis, Persio Maldonado, cree que se podría jugar en Caberete (Puerto Plata), siempre y cuando se cumplan con las exigencias. "Ya hemos jugado en la capital, Parque del Este, Santiago y San Francisco de Macorís. Cabarete podría ser una posibilidad".

Para Hardt, nativo de Sosúa, que la Davis se juegue en la costa norte sería un sueño. " Sería algo increíble. Que nuestra gente (de su provincia) pudiera vivir de cerca esa energía y apoyar al país", dijo.