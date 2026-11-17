Alexander Zverev de Alemania en acción durante su partido individual de la fase de grupos contra Rafael Jodar de España en las Nitto ATP Finals 2026 en Turín, Italia, el 15 de noviembre. ( ARCHIVO/ EFE )

El alemán Alexander Zverev, número uno, arrolló este martes al estadounidense Ben Shelton (6-2, 7-6 (4)) en el segundo partido de la fase de grupos de las Finales ATP que se disputan en Turín (Italia), y selló su pase matemático a las semifinales a falta de un partido.

El alemán está intratable. Doblegó al español Rafa Jódar en la primera jornada con un doble 6-4 y es uno de los favoritos a hacerse con el trofeo de maestros, junto a Carlos Alcaraz. Además, ya lo conquistó en dos ocasiones (2018 y 2021) y quiere cerrar la temporada, la más importante de su carrera, por todo lo alto.

Esto se nota encima de la pista, en una superficie que le favorece y en la que se siente especialmente cómodo. ¿Su arma? El saque. Si se combinan ambas, un servicio potente con una cancha rápida, la más veloz de los últimos años, el germano es difícil de parar. Sobre todo, contra un rival al que ganó seis veces en el pasado, la última en la final del Abierto de Estados Unidos en septiembre.

En el mismo escenario donde el lunes recogió el premio a número uno a final de temporada, Zverev dio un recital desde el fondo de la pista para volver a neutralizar al estadounidense, que tiene ya al alemán como su auténtica némesis. Comenzó de la mejor forma, rompiéndole el saque a su rival. Primer golpe.

Aprovechó los juegos en los que inició con servicio y dejó que Shelton se adjudicara dos sets. Lo cierto es que el estadounidense, con su saque, tampoco se quedó muy atrás. Consiguió quince 'aces' en todo el partido, pero insuficientes ante un rival muy crecido.

Zverev cerró el primer parcial con un sólido 6-2 en treinta y ocho minutos después de que su contrincante salvara, en vano, cuatro bolas de set. También pesó su experiencia en este torneo; el deportista de Hamburgo disputa esta competición por novena vez. Solo se perdió en los últimos años la edición de 2022, y por lesión.

En el segundo set trató de carburar Shelton, que se vio doblegado en la primera parte del encuentro. Aguantó sin que Zverev le rompiera el saque y mantuvo el marcador a su favor durante todo el parcial. Salvó hasta dos bolas de quiebre en la parte más delicada del set y Zverev llevó el partido al desempate, después de que hicieran valer cada uno sus saques.

Definición letal

En el 'tie-break', el alemán no perdonó y se adjudicó la victoria con un último punto brillante, que desató la ovación del público. El líder del ránking ATP tiene, además, un balance de 49 victorias y una derrota contra jugadores zurdos. Solo Learner Tien fue capaz de ganarle, en el torneo de Acapulco en 2025.

Shelton, que juega sus segundas Finales ATP consecutivas, ya perdió en este mismo escenario hace un año contra Zverev. Pese a la derrota, sigue vivo en la lucha y se juega la clasificación en su partido del próximo jueves contra Jódar.

El tenista de Atlanta persigue, además, convertirse en el primer estadounidense en conquistar el torneo, también conocido como Copa de Maestros, desde que lo ganara Pete Sampras en 1999.

Mientras que el alemán, a falta de su partido contra el francés Arthur Fils, que venció este martes a Jódar, fue el primero en clasificarse para las semifinales en la presente edición.