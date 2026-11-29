El italiano Lorenzo Musetti celebra su victoria sobre el español Rafael Jodar en la final de las Finales de la Copa Davis 2026 en Bolonia, Italia, el 29 de noviembre de 2026. ( EFE/EPA/SERENA CAMAPANINI )

El italiano Lorenzo Musetti venció, tras una dura batalla de más de tres horas, al español Rafa Jódar para dar el primer punto a su país en la final de la Copa Davis y dejar todo abierto para el segundo partido, que enfrenta a Flavio Cobolli y a Carlos Alcaraz, quien tratará de empatar la eliminatoria.

El encuentro se resolvió en tres sets (6-7 (4), 6-2 y 6-1), en tres horas y un minuto, en los que el transalpino logró remontar, con el apoyo de su afición, y pasarle el testigo a Cobolli.

Italia está a una victoria de conseguir su quinta 'ensaladera', la cuarta consecutiva, mientras que España tratará de llevar la eliminatoria al tercer partido, que se disputaría en la modalidad de dobles.

Musetti dijo que la pausa médica solicitada por su rival, que sintió molestias en un tobillo, "rompió un poco el partido y no fue fácil" de asimilar.

"Él jugó realmente bien y yo no conseguí presionarlo lo suficiente. Por eso me sentí un poco frustrado, porque también había tenido mis oportunidades con 6-5. Después llegó esa pausa médica, que rompió un poco el ritmo del partido", dijo después del partido, en declaraciones a un grupo reducido de medios, entre ellos EFE.

"No fue fácil asimilarlo, pero, por otro lado, estoy muy contento de haber reaccionado de forma positiva y satisfecho con cómo acabó desarrollándose todo", agregó.

Musetti subrayó que fue su "mejor partido" en la Copa Davis y que su rival le llevó "al límite".

"Sin duda, el mejor partido de mi carrera en la Copa Davis, pero también uno de los mejores hasta ahora. Creo que conseguí elevar mi nivel, aunque mi rival estaba jugando realmente bien, con mucha solidez", recalcó.

"Me llevó al límite y me exigió muchísimo, pero creo que fui capaz de superarlo", dijo sobre su rival, que prefirió entrar al túnel de vestuarios y reservar para después su comparecencia con los medios de comunicación.

'Muso' agregó que fue "un apoyo increíble" tener a todo el público de su lado.

"Cuando iba 2-0 abajo en el segundo set, ya sentía que el público me estaba empujando para que reaccionara. Querían una reacción por mi parte, y eso fue lo que hice. A partir de ahí, ya no me detuve", explicó.