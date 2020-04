$!David Ferrer: “Siempre va a haber futuro, pero no habrá otro Nadal”

El extenista David Ferrer afirmó este domingo, durante una charla con Feliciano López, que 'siempre va a haber futuro' en el tenis español, pero agregó que 'no va a haber otro Rafa Nadal'.

En la charla entre ambos en la red social Instagram, con López como anfitrión, Ferrer señaló: 'Siempre va a haber futuro, pero no va a haber otro Rafa Nadal, ni detrás de él una generación de tenistas como la que ha habido en los últimos 20 años'.

'Un ejemplo es todos vosotros. Bautista, Carreño, Davidovich, Alcaraz, Carlos Gimeno, Munar... Carlos Alcaraz tiene un gran potencial. Es un jugador algo diferente a día de hoy. Está entrenado por un tipo humilde como Juan Carlos Ferrero y eso es importante'.

Feliciano López se mostró de acuerdo y dijo: 'No va a haber ni un Nadal, ni un Ferru'.

Al referirse a la actual situación de confinamiento, Ferrer dijo: 'Yo no tengo tiempo de aburrirme, lo tengo todo súper cuadrado. La rutina es fundamental; hago un poco de deporte'.

'Cuando ves las noticias o el periódico no ves ninguna noticia positiva. Yo hace una semana lo dejé porque me crispo. Tengo malestar, y lo noto. Y luego están los chats de grupo, de los que me quiero salir, pero no puedo. Ya sé que es un drama, ya sé que estamos sufriendo, pero es que llega un punto que dices voy a disfrutar lo más que pueda de esto estando con mi familia. No voy a dejar de estar alegre', agregó Ferrer, ahora director del Open Banc Sabadell de Barcelona.

Feliciano López dijo al respecto: 'Yo lo paso mal pensando en cómo será el futuro, si el día de mañana podremos salir a la calle, cuándo, de qué manera. Es lo que más me cuesta llevar. Me mata la incertidumbre de no saber qué pasará'.

'Claro, te están bombardeando todo el día con noticias negativas... Tenemos familiares enfermos, otros que han fallecido, y le añades a eso que todas las noticias son negativas. Tenemos que intentar hacer cosas positivas y llevar una vida positiva. Estas charlas me gustan mucho', dijo López.

Ferrer y López coincidieron al reconocer lo emotivo del documental sobre (el británico) Andy Murray y destacaron que algo positivo del confinamiento es que a los deportistas ahora se les ve más cercanos. 'Se os conoce más. Y por ese lado es positivo. Que se sepa lo que hacen Rafa, Murray, Djokovic...', dijo López, que dirige el Mutua Madrid Open.

'El otro día vi la charla entre (el serbio Novak) Djokovic y Murray. Estaban charlando como si se estuvieran tomando un café. La gente también valora estos momentos', precisó López.

Al referirse a su nueva labor como director de un torneo, en su caso el Conde de Godó, Ferrer dijo: 'Me está gustando mucho la experiencia. Cambia, porque estás en la otra parte. Ya no eres el jugador. Tienes que buscar lo mejor para el club, y también para los jugadores. Pero no ha sido difícil. Tengo una buena relación con la mayoría de ellos'.

Sobre el Mutua Madrid Open virtual en el que ambos van a participar, Feliciano López dijo: 'Queremos también mandar un mensaje positivo al mundo del tenis. Que, aunque esté parado, seguimos aquí. Además, vais a poder ver al jugador en su casa, en una esquina, y en el centro el partido'.

Ferrer dijo al respecto que ha estado entrenándose. 'Y no tengo volea en la Play. Ni en el tenis, ni en la Play', dijo entre risas. 'Esta semana me pondré a entrenar si me deja mi hijo', añadió.

Sobre la manera de mantenerse en forma durante el confinamiento, López dijo: 'Tengo una bici de spinning en casa, alguna mancuerna, no mucho, pero para mantenerme un poco me vale. He perdido peso, como dos o tres kilos. Pierdes masa muscular. Estoy flaco'. Ferrer le contestó: 'Yo hago deporte a 'full', pero no puedo parar de comer'.

López agregó que hacer deporte en casa le 'sirviendo más para despejar la mente que otra cosa, no para volver a competir, sino para despejar la mente'.

Al describir a su jugador ideal, Ferrer indicé que tendría el saque de Karlovic, la derecha de Federer (segundo Nadal), el revés a una mano de Wawrinka, el revés a dos manos de Djokovic, la volea de Federer, la fuerza mental de Nadal (”Es imposible haber jugado contra Nadal y decir otro que no sea él”, precisó), el físico de Thiem, la capacidad de dar espectáculo de Monfils, el resto de Djokovic y Murray por igual (luego Nishikori y Nadal) y la mano de Marc López.

Para Feliciano López el jugador ideal tiene el saque de Karlovic (y Marc López, entre risas), la derecha de Federer (”en ocasiones mejor la de Nadal”, agregó), el revés a una mano de Wawrinka, el revés a dos manos de Djokovic y Murray, la volea de Federer, la fuerza mental de Nadal (”No he visto a nadie solventar los momentos de tensión como él”, explicó), el físico del propio Ferrer, las dotes de 'showman' de Monfils, el resto de Ferrer, Djokovic y Murray y la mano de Marc López. EFE