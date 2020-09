Djokovic niega que quiera "boicotear o separarse" de la ATP y pide unidad

El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, negó este miércoles que quiera crear un organismo para "boicotear o separarse" de la ATP, y destacó la importancia de que haya unidad, tras estrenarse con un cómodo triunfo en el Masters 1.000 de Roma ante Salvatore Caruso.

Djokovic anunció en Twitter antes del comienzo del Abierto de Estados Unidos que trabajaba en formar un sindicato independiente llamado "Professional Tennis Players Association" (PTPA), al que algunos jugadores como el español Rafa Nadal, el suizo Roger Federer o el británico Andy Murray mostraron su oposición.

"Me reuní con Andrea (Gaudenzi, presidente de la ATP) hace dos días. Estuvimos juntos unas dos horas y media. No tengo ningún problema con él, siempre tuvimos una buena relación. Llevamos años conociéndonos. El punto principal de la Asociación de Jugadores no es que queramos luchar con la ATP, muchas personas no entendieron el tema de la Asociación de Jugadores", dijo Djokovic en la rueda de prensa virtual posterior a su encuentro ganado 6-3 y 6-2 ante Caruso.

"Cada uno tiene su opinión, pero nadie dijo que queremos boicotear o separarnos de la ATP, queremos trabajar juntos con la ATP. Queremos que las mujeres estén dentro de la Asociación, queremos que entren pronto. Estamos progresando. Creo que podemos trabajar juntos con la ATP, queremos estar todos unidos, no queremos fragmentaciones", destacó el serbio.

Y por lo referido a Rafa Nadal, aseguró que la próxima semana, al acabar el torneo de Roma, puede ser un buen momento para volver a hablar del tema.

"Me vi rápido con Rafa, intercambiamos saludos, pero no hablamos de política del tenis. Esto no pasará en el torneo, quizás haya tiempo tras este torneo", dijo.

Nole, cuatro veces campeón en Roma, volvió a competir este miércoles tras ser descalificado en el US Open por dar un pelotazo involuntario a una juez de línea durante el duelo de octavos de final contra el español Pablo Carreño Busta y aseguró que se sintió muy "cómodo" en la pista.

"No recuperé la felicidad (gracias a este triunfo), porque soy feliz en la vida, no tengo alegría solo si gano un partido. Lo que dije es que lo de Nueva York era la primera vez que me pasaba algo de ese tipo y mentalmente tuve momentos altos y bajos por cuatro o cinco días. Luego tuve una buena preparación, estaba ilusionado por jugar un partido oficial después de lo que pasó, porque quería remover todo lo que me pudiera crear problemas, si es que lo había", dijo.

"No tuve ningún problema a nivel psicológico, me sentí cómodo. Fue un muy buen test para mí, estoy satisfecho por la manera en la que jugué, saqué bien, me moví bien, construí mis puntos de la manera correcta. Ha ido todo bien y estoy muy satisfecho", prosiguió.