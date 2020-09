$!Garbiñe Muguruza: “He aprendido de mis errores”

La española Garbiñe Muguruza se mostró este viernes “feliz” de poder disputar en Roland Garros un nuevo Grand Slam en las “difíciles” condiciones sanitarias que atraviesa el mundo y, aunque no quiso ponerse metas, aseguró que ha aprendido de sus errores.

“Este año me estoy sintiendo mejor que en los precedentes, pero no tengo la sensación de haber cambiado nada. Simplemente he aprendido de lo que no funcionaba y de lo que funcionaba mejor. Creo que estoy en buenas condiciones, trato de jugar lo mejor posible”, señaló la ganadora del torneo en 2016.