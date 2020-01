$!Garbiñe Muguruza supera la primera ronda en Hobart

La española Garbiñe Muguruza, segunda cabeza de serie, ha superado la primera ronda del torneo de Hobart (Australia) al imponerse a la china Yafan Wang en dos mangas.

Muguruza venció a la jugadora asiática por 6-1 y 7-5 y en la segunda ronda se enfrentará a la tunecina Ons Jabeur, 85 del ránking mundial, que superó a la rusa Anna Blinkova también en dos parciales, por 6-4 y 6-1.

La española, que nunca se ha enfrentado hasta ahora a Jabeur, no tuvo problemas en la primera manga ante Wang, que le planteó más resistencia en la segunda, pero no le valió para impedir a Muguruza sentenciar con un 7-5.

“Ha sido un buen partido. Tengo grandes recuerdos de esta ciudad donde gané mi primer torneo, así que me da muy buenas sensaciones volver. He jugado bien, sobre todo el primer set pero esperaba un partido duro y sabía que Wang iba a jugar mejor en el segundo set.

Así que me he mantenido alerta y con mi plan de juego claro. Hay que estar preparada para las condiciones de viento que aquí siempre son un factor a tener en cuenta y has de saber adaptarte y tener paciencia”, dijo Muguruza, semifinalista la pasada semana en el torneo de Shenzhen (China).