$!Lo afirma su rival: “Djokovic es el favorito” para ganar Abierto de Australia

“Yo soy el contendiente. Me encanta jugar contra él, hemos tenido partidos muy apretados. Él es uno de los mejores tenistas de la historia pero yo quiero ganar mi primer Grand Slam”, añadió en la rueda de prensa posterior a su victoria en semifinales ante el griego Stefanos Tsitsipas por un cómodo 6-3, 6-2 y 7-5.

“El público se ha puesto de su lado y me he puesto un poco nervioso porque no jugaba con la grada así probablemente desde el pasado mes de marzo. Veremos el domingo de qué lado están los espectadores”, dijo tras asegurarse una plaza en la final del ‘major’ australiano por primera vez.