$!Lo que necesita el Abierto de Tenis de los Estados Unidos, según Mats Wilander

A pocos días del sorteo, el sueco no ve más allá de Djokovic y Nadal, como claros favoritos este año, y respecto al español dice que es “el único jugador que puede vencer a Novak Djokovic en un partido de Grand Slam de cinco sets”.

“Necesitamos tener dos chicos en semifinales que no se llamen Roger, Rafa o Stan o Novak”, afirma con rotundidad Wilander.

“Me sorprenderé y me decepcionará mucho si los jóvenes no pueden pasar y llegar a las semifinales en una pista dura”, dice Wilander quien cree que no todo el mundo sabe jugar en arcilla o hierba, pero sí en dura. “En hierba se necesita experiencia, y en tierra un cierto estilo, pero en una pista dura, literalmente no hay excusa para que uno de los jóvenes no pase, o debería decir incluso dos”.

El sueco Mats Wilander considera a pocos días del comienzo del Abierto de EE.UU. último grande de la temporada, que es necesario tener “al menos” dos chicos en semifinales “que no se llamen Rafa, Roger, Stan o Novak”,

Respecto a las favoritas en el cuadro femenino, Wilander cree que las pistas duras “son una superficie muy neutral”, y en ese cuadro “ no hay el mismo tipo de contraste de estilos que en el masculino”.

Respecto a Nick Kyrgios, Wilander fue tajante. “Espero que no se comporte como hizo en Cincinnati”, dice al referirse al comportamiento del australiano en ese Masters 1.000.

Respecto a Federer, Wilander muestra sus dudas, quizás porque afronta el torneo con 38 años. “Creo que el mayor obstáculo para alguien como Federer es que va a jugar siete partidos duros. No importa cuál sea el estilo, puedes tener un problema contra un gran sacador o un jugador de fondo”, dice.

“Creo que cada semana que pasa está mostrando más y más interés en querer ganar partidos de tenis y querer mejorar todo lo que le rodea. Bueno, tal vez no su comportamiento en la cancha”, dice Wilander. “Pero no me importa, creo que cuando hizo lo que hizo en Cincinnati, por supuesto que se ve mal y, por supuesto, hay niños en las gradas y el lenguaje es malo, pero al menos la forma en que está ahora en las últimas semanas, está demostrando que le importa”, añade.

“Nick quiere ganar, odia perder y quiere jugar bien, quiere entretener y simplemente no ha sido capaz de lidiar con ello de una manera profesional. Eso les pasó a John McEnroe y a Dimitrov. Literalmente puede vencer a todos los mejores jugadores. Hay muchos que pueden molestar a los mejores y él es uno de ellos”. añade.

“Al mismo tiempo sabes que las estadounidenses juegan bien en el Abierto, les encanta jugar allí - Madison Keys, Sloane Stevens, y ahora hay todas estas otras chicas jóvenes, Anisimova, Kenin. Hay tantas chicas americanas que son tan buenas que no sorprendería que tres de las últimas cuatro fueran americanas”, asegura.

Respecto a Serena Williams, Wilander considera que su factor de intimidación “está desapareciendo lentamente, con respecto a las más jóvenes”.

“No ha sido consistente en los últimos cuatro o cinco años en la gira regular y no ha jugado suficientes torneos y obtenido suficientes victorias”, precisa. “El vestuario probablemente piense que hay una pequeña posibilidad de que puedan ganar porque la consistencia - tanto física como en su tenis - no ha estado ahí, así que el factor de intimidación no es tan fuerte con Serena, como lo es con alguien como Roger o Rafa”, dice Wilander.

El sueco forma parte del equipo de expertos de tenis de Eurosport que cubrirá una nueva edición del US Open junto a John McEnroe, Boris Becker, Alex Corretja o Conchita Martínez. La cadena emitirá el torneo en directo y en exclusiva, con más de 300 horas de emisión en directo incluyendo todos los partidos y todas las pistas.