$!Muguruza, a octavos tras imponerse a Anisimova

En el cuarto juego, la española supo parar la sangría de rupturas, confirmando su ventaja (3-1), si bien tuvo que necesitar de cinco bolas para ello y salvar una para evitar que su rival igualase el marcador.

Anisimova, curiosamente, reaccionaba con potentes golpes cuando parecía descolgarse del partido y hacía ver como Muguruza también sabe defenderse de las 'bombas' que la llegan en la pista. Esta magnífica defensa de la española minó ya la moral de su rival, a la que volvió a romper el servicio en el séptimo (5-2), poniéndose muy cerca de cerrar su pase a octavos.

Lo hizo con su saque, en el octavo juego, y con la que era su primera bola de partido. En octavos se medirá a la polaca Iga Swiatek (n.15 WTA y octava cabeza de serie), última ganadora de Roland Garros y que previamente se impuso a la japonesa Misaki Doi, por 6-2 y 6-4.

“Me siento mas madura y que he aprendido a lidiar con las primeras rondas, ahora estoy mas abierta para adaptarme a las nuevas condiciones y me conozco mejor. Estoy muy contenta con mi consistencia. Hace tiempo que jugué en esa pista, así que ya sabía lo que me iba a encontrar. Pero hacia tiempo que no jugaba en una pista tan pequeña. Así que sin más, siento que cada día hay algo y estoy intentando superar cada día lo que venga”, dijo Garbiñe al término de su encuentro, en declaraciones facilitadas por su equipo de comunicación.

Sobre Iga Swiatek, su próxima rival, última ganadora de Roland Garros, indicó: "He entrenado con ella varias veces. Está jugando bien en el último año, viene de ganar en Adelaida así que sin duda me espero un buen partido, uno duro, seguro”.

“No pienso mucho el ranking... yendo de cabeza de serie o no, al final me tengo que enfrentar a ellas. Ahora pienso en ello un poco menos. Lo miró más por ver si tendré 'byes' en los cuadro. Lo llevo todo un poco mas relajado”, apuntó.

Acerca de la vacunación contra el coronavirus para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio, indicó: "Justo estaba pensando en eso el otro día. No lo sé, supongo que me vacunaré... todo va en esa dirección. Estoy un poco a la espera”.

La jornada de este martes contó con la gran sorpresa de la derrota de la primera favorita, la ucraniana Elina Svitolina (n.5 WTA), que cayó ante la veterana rusa Svetlana Kuznetsova (35 años), que se impuso por 2-6, 6-4 y 6-1.

Asimismo, se despidió del torneo la checa Petra Kvitova, cuarta favorita, reciente ganadora en Doha, justo en la final ante Muguruza, y que se retiró por problemas físicos cuando caía ante la suiza Jil Belen Teichmann, cuando esta última ganaba por 6-2, 3-4.