Muguruza: "Estoy pensando en Australia desde la pretemporada"

"Estoy contenta cómo esta yendo por ahora. Ha pasado tiempo desde que competí. Puede ser difícil entrar en ritmo en el primer torneo. Por eso me he apuntado a individual y dobles. Jugar dobles me ayuda a coger más ritmo, restar, sacar, competir más. Con Jennifer (Brady) estamos jugando bien, es la primera vez que jugamos y nos estamos divirtiendo", dijo la española sobre los dos cuadros en los que compite.