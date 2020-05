Muguruza: "No estaba preparada para el gran vacío de no jugar al tenis"

La tenista española Garbiñe Muguruza ha confesado que no estaba "preparada para el gran vacío" que ha sentido al no jugar al tenis, pero ahora considera que este periodo de confinamiento por el coronavirus puede haber sido una buena preparación para el día en que toque "colgar la raqueta".

"Cuando me planté en mi casa, confundida y sin ningún plan, pensé: 'Y ahora, ¿qué?'. Mi vida, en la que estoy acostumbrada a un ritmo frenético de viajes, presión y esfuerzo físico, se ha visto detenida de un día para otro. No estaba preparada, sobre todo para el gran vacío que he sentido al no poder hacer lo que mejor sé: jugar al tenis. Y, en especial, no estaba preparada para no poder rellenar ese tiempo con nada que se le compare", afirma la ganadora de Wimledon y Roland Garros en un artículo que publica la revista Vogue.