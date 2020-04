$!Nadal: 'Se me hace difícil pensar en un torneo a corto o medio plazo'

El tenista español Rafael Nadal declaró que debido a la 'tragedia' que está suponiendo la pandemia global del coronavirus se le 'hace difícil pensar en un torneo a corto o medio plazo' por lo que rodea a la celebración de cada evento y subrayó que en este momento hay que tener 'responsabilidad'.

Nadal, confinado en su casa de Mallorca, reconoció que lleva la situación 'mejor ahora que hace tres semanas' pese al paso de los días sin poder salir a la calle.

'Los seres humanos nos adaptamos a lo que hay. Al comienzo me pasaba todo el día viendo las noticias que se iban sucediendo y que como eran tan terribles no tenía ganas de nada. Iba haciendo mi deporte pero con poca ilusión, triste, desganado', dijo Nadal.

'Me costaba tener ilusión por levantarme. Estaba todo el día pendiente de la tele y no había nada positivo. Se me hizo difícil aislarme, pero ahora he vuelto a mi rutina y solo pienso en positivo. Hay gente que lo está pasando muy mal y nosotros aquí estamos muy bien', confesó.

Nadal desveló que no tiene pista de tenis en su casa, aunque eso es algo que no le preocupa ahora mismo.

'Lo que menos me preocupa ahora es el tenis. Hago trabajo desde casa para que el cuerpo no se atrofie pero esto es serio, va para largo y hay mucha gente sufriendo una realidad terrible', señaló Nadal en un programa conjunto de 'El Transistor' de Onda Cero y 'El Partidazo' de la COPE.

El tenista mallorquín fue preguntado por su opinión acerca de si cree que volverá a jugar algún torneo pronto.

'El tenis es global y el tema no es jugador a puerta cerrada o no, sino la organización del evento movilizando a todo el mundo. Hasta que no haya cura será complicado que haya uno. Ahora hay que tener responsabilidad y se me antoja pensar un torneo oficial a corto o medio plazo', comentó.

'Hay que pensar en el bien general y en la salud de los tenistas y las personas alrededor de este deporte. Lo principal es superar la tragedia', concluyó.